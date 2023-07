Rosa López contra los haters: No tengo, pero estoy hasta los huevos"

Impulsiva, con alma, sincera. Ya sabemos que Rosa López es así desde siempre. Y aunque le pone todo su empeño en salir adelante, la gente se olvida de que las opiniones pueden herir un corazón tan sensible como el de la cantante. Durante la celebración del cumpleaños de "El turronero" este fin de semana, López interpretó el "Europe's Living a Celebration" y lo compartió con sus seguidores, pero también muchos haters aprovecharon la ocasión para criticar con dureza la actuación, que finalmente Rosa borró.

Este lunes Rosa López se rehacía y publicaba un post en el que expresó con palabras un gran enfado y explicó su nueva postura: seguir publicando lo que le de la gana. La artista se despachó en estos términos: "Estoy muy enfadada con la sociedad, con todo lo que ha conllevado poner un vídeo, que además se ha hecho aposta, porque hay cosas que son importantes también". Reivindicó también que "hay cosas que es no hacerlo perfecto todo". Yo estoy hasta el mismísimo ya, de verdad".

Como remate se quejó de que "luego no queremos que en la escuela haya problemas emocionales, de salud mental, psicológicos". López se dedicó a deshacerse de los comentarios del vídeo "para que no escriban más ya, porque no voy a quitar el vídeo". Y eso que López no es nueva en estas lides, como demuestra que admitió que sabía que "ese vídeo se iba a comentar, que iba a ver opiniones del tipo que ha habido". Matizó que la experiencia le ha enseñado que "cuando las cosas se hacen bien, solo lo ven cuatro gatos, pero cuando subo algo de deporte, lo ve todo el mundo. Cuando no sale perfecto, todo el mundo se ensaña".

Para finalizar, la cantante informó de que había tomado una firme decisión: "De aquí para delante voy a poner lo que me dé la gana, por supuesto". Y se rehizo para agradecer las muestras de afecto de "mis seguidores de hace veinte años", que la tienen acostumbrada a que "me dicen las cosas en persona, con los que tengo confianza. Pero cuando lo hace alguien que no sabe de ti... hasta los huevos estoy ya. Que no tengo, pero estoy hasta los huevos". E incluso llegó a incitar a los haters con ironía: "Atentos a los vídeos de deporte, a las desafinaciones, a las cosas que estuvieron mal. Buen día, salud mental, positiva a tope. Quererse".