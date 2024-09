RTVE cancela el examen por la filtración de las preguntas: esta es la fecha que se prevé para la próxima oposición

La Corporación de Radio Televisión Española tenía previsto celebrar ayer el examen de oposición a la categoría de informador tras 17 años desde la última convocatoria (en 2007). Sin embargo, el examen que tendría que haberse celebrado ayer, se acabó suspendiendo "por motivos de fuerza mayor" para "garantizar la igualdad de oportunidades y la transparencia", al descubrirse que podría haber habido una supuesta filtración de las preguntas del examen.

Tras una reunión con los representantes sindicales, la Corporación de RTVE se vio obligada a suspender la convocatoria al constatar la imposibilidad de asegurar la transparencia del proceso selectivo, ya que la filtración de las preguntas, detectada en la víspera de la prueba, y la insuficiencia de preguntas de reserva llevaron a esta decisión, generando malestar entre los miles de opositores que se habían preparado durante meses e, incluso, años.

"Por motivos de fuerza mayor queda aplazado el examen para la cobertura de plazas en la ocupación tipo/especialidad de Información y Contenidos previsto para el día de hoy, 29 de septiembre de 2024, anunciándose en los próximos días la nueva citación a la prueba", detallaba el comunicadoque RTVE compartió para informar de lo sucedido, mientras detallaba que la cuestión ya estaba en manos de la Policía y que se había abierto una investigación interna " para depurar responsabilidades y saber qué y cómo ha sucedido".

RTVE aplaza las oposiciones a informador previstas hoy por "motivos de fuerza mayor" VÍCTOR LERENA Agencia EFE

Nueva fecha de convocatoria para la oposición

Por el momento, no se ha anunciado una nueva fecha para la celebración del examen. La incertidumbre sobre cuándo se retomará el proceso ha incrementado la frustración de los aspirantes, quienes ven cómo la convocatoria sigue sumando obstáculos.

No obstante, el propio Ente público ha emitido esta mañana en 'La Hora de La 1' que "la Corporación, que ha denunciado una filtración de las preguntas, busca ya nueva fecha". Además, la Sección Sindical de USO en CRTVE ha publicado un post en la red social X (anteriormente conocida como Twitter) en el que ha informado de que la Comisión de Empleo se reunirá hoy a las 12:00 horas, por lo que se espera y se prevé que en las próximas horas RTVE haga oficial la nueva fecha de celebración para el examen.

Un inconveniente más en las oposiciones de RTVE

La suspensión de la prueba teórica a informador ha afectado a los más de 5.000 aspirantes que se presentaban a la convocatoria para un total de 276 plazas. No obstante, este no es el primer revés a las oposiciones, ya que desde que se anunció su vuelta en 2021, no han parado de producirse inconvenientes que no hicieron más que retrasar la convocatoria.

El último de ellos fue en 2023 cuando, tanto la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), como la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), pidieron al Ente público la suspensión de la convocatoria de las oposiciones de RTVE al incluir entre sus bases reguladoras que para optar a alguno de estos puestos no se requería ninguna titulación universitaria cualificada en Ciencias de la Información, Periodismo o Comunicación Audiovisual.