RTVE publica su Memoria 2022 detallando horas y entrevistas dedicadas a cada temática

RTVEha hecho pública su Memoria 2022 la cual consta de 178 páginas donde se repasa toda su labor de servicio público y cumplimiento del Mandato-marco, además de resumir su funcionamiento y ofrecer el total de las cifras que pueden obtenerse para su análisis. Sin embargo no solo ha hecho pública dicha Memoria con estos fines sino también para recordarle a los políticos cuál es su obligación, la misma que no han llevado a cabo. “El Consejo de Administración de la Corporación RTVE recuerda que el Parlamento y los sucesivos gobiernos no han cumplido con su obligación de renovar y actualizar el Mandato-marco y acordar con RTVE el correspondiente Contrato-programa”.

Vero Boquete (centro) junto a Melanie Serrano y la presentadora en el plató de RTVE RTVE

En dicha Memoria, RTVE ha detallado que el coste de su programación fue de 606 millones de euros, cerrando el 2022 con un superávit de 17,2 millones de euros. Los informativos fueron el espacio que más inversión tuvo con 155 millones, seguido del entretenimiento con unos 146 millones. El tercer puesto se lo llevó la ficción con 116 millones quedando en última posición los deportes con 109 millones.

La corporación pública emitió un total de 19.817 horas de contenidos informativos, entre las que se incluyen 682 horas de coberturas especiales, 269 horas de debates políticos (parlamentarios y electorales), y 379 horas de cobertura institucional. Esto ha supuesto un 22.6% sobre la emisión total de la corporación. La información política ha dedicado las siguientes horas:

Gobierno: 16 horas y 5 minutos

PP : 10 horas 31 minutos

PSOE : 5 horas 34 minutos

Unidas Podemos : 2 horas 24 minutos

Vox : 1 hora 46 minutos

ERC : 1 hora 45 minutos

Ciudadanos : 1 hora 34 minutos

Grupo Plural : 1 hora

PNV : 28 minutos y 18 segundos

EH Bildu : 18 minutos 48 segundos

Grupo Mixto: 14 minutos 30 segundos

Los 7 participantes del debate de RTVE Gtres

En cuanto al número de entrevistas a los portavoces o dirigentes de los distintos partidos, RTVE realizó durante 2022 las siguientes coberturas:

Gobierno: 72

PP: 48

PSOE: 46

Ciudadanos: 17

Unidas Podemos: 16

Grupo Plural: 10

Vox: 6

ERC: 5

Grupo Mixto: 3

PNV: 2

EH Bildu: 1

Tanto la información política como el tiempo dedicado a dichos dirigentes están regulados por la ley. En lo referente a igualdad, cultura, deporte y contenidos infantiles destaca el II Plan de Igualdad y el apoyo al cine español con la emisión de 468 películas españolas tanto en La1 como en La 2 y en el canal infantil Clan. En cuanto al deporte, destaca el Mundial de Qatar 2022 pero en su totalidad global de los distintos deportes, 45 para ser exactos, RTVE emitió 10.813 horas de programación deportiva.