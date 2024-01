Salen a la luz las mentiras de Gianmarco Onestini en 'GH DÚO 2'

La segunda edición de ‘Gran Hermano Dúo’, el reality de Mediaset, está levantando ampollas ya no solo dentro de la famosa casa de Guadalix sino también en el plató de Telecinco y el que ha provocado dicho incendio ha sido Gianmarco Onestini. El italiano, que participó en ‘Grande Fratello 16’, en ‘GH VIP 7’, en ‘El Tiempo del descuento’ donde se hizo ganador, y en ‘Supervivientes 2021’ parece no estar muy contento con la relación que su hermano, Luca Onestini, mantiene con la ex participante de ‘La isla de las tentaciones’, Mayka Rivera ya que esta ha acusado a su compañero de concurso de gustarle ‘’todo lo que se mueve’’

Al parecer, Gianmarco y Mayka estuvieron hablando un par de veces en el verano de 2023, sin embargo, Onestini afirma que la murciana y él se conocieron este verano en una discoteca (ya que él ejerce de DJ). Gianmarco, al escuchar las palabras de Mayka no ha dudado en acusarla de mentirosa además de revelar que esta había afirmado que ambos tuvieron algo más cuando no fue así. La defensora de la concursante, Laura Almagro, quiso aclarar lo ocurrido negando las palabras de Onestini a la vez que Miguel Frigenti acusaba a Gianmarco y a su hermano de no saber jugar sin tener un lío amoroso dentro del concurso.

El periodista y presentador murciano, Pedro Jota, amigo también de la participante, aprovechó el espacio de ‘En todas las salsas’ para recordar que su amiga jamás afirmó que ella tuviera un encuentro con el italiano mostrando las pruebas sobre ello. De esta manera, Gianmarco vuelve a quedar otra vez desenmascarado como un ‘’mentiroso’’ ya que tiempo atrás, además de prometer a Adara Molinero su amor para luego dejarla al poco tiempo, el programa ‘Socialité’ demostró que realmente no ejerce como DJ sino que es su circulo cercano quien maneja la música.