Sara Carbonero vuelve a la TV y deja a Manu Carrasco “sudando” en su estreno en “Caiga quien caiga”

Diez años después de su salida de Telecinco, Sara Carbonero ha vuelto a la cadena de una manera que nadie esperaba: enfundada en el icónico traje negro de “Caiga quien caiga” y dispuesta a enfrentarse a su primer reportaje en el programa. Su estreno no pudo ser más llamativo, con una entrevista a Manu Carrascoque combinó humor, complicidad y algún que otro momento “caliente” que dejó sorprendidos a los espectadores.

El regreso de Carbonero a Telecinco no fue casual. Semanas atrás, en una conversación con el reportero Luis Fabra, la periodista ya había dejado caer su interés en el formato: “Si os falta una colaboradora, pues yo qué sé...”. Santi Millán, conductor del programa, no dejó escapar la oportunidad y, sin dudarlo, le dio la bienvenida al equipo. Así, este domingo, la exreportera de deportes debutó en el programa con una misión clara: conocer el fenómeno fan de Manu Carrasco y someter al cantante a un cuestionario con el sello inconfundible de “Caiga quien caiga”.

Un encuentro entre risas y nervios

Desde el inicio del reportaje, Carbonero mostró su característico desparpajo, aunque también dejó ver cierta incertidumbre por su nueva faceta televisiva: “Es mi primer reportaje para ‘Caiga quien caiga’ y puede que también sea el último”, bromeó antes de encontrarse con el cantante.

Su labor comenzó infiltrándose entre los seguidores de Carrasco para conocer más detalles sobre el artista y su público. Sin embargo, la reportera protagonizó un momento divertido al tropezar con una silla antes de la entrevista, a lo que reaccionó con humor: “¡El karma!”, exclamó entre risas, demostrando que estaba dispuesta a reírse de sí misma.

Cuando finalmente se encontró con Manu Carrasco, la complicidad entre ambos fue evidente desde el primer instante. “¡Qué guay!”, exclamó el cantante al verla, y se fundieron en un abrazo que dejó claro que la conexión entre ellos iba más allá de la entrevista.

[[H2:San Valentín… y San Calentín]]

El tono distendido de la charla dio pie a momentos inesperados. “Ha sido la semana del amor, San Valentín, San Calentín”, soltó Carbonero con picardía, arrancando la risa de Carrasco, quien no dudó en seguirle el juego. Al preguntarle qué canción pondría a la semana, el cantante respondió entre carcajadas: “’Amor planetario’ tiene su puntito picantón, aunque no me acuerdo de la letra, aunque esté muy caliente”, avivando aún más el tono de la conversación.

El intercambio de bromas entre ambos no pasó desapercibido. “Mira, estoy sudando”, admitió Carrasco, mientras Carbonero confesaba: “Y yo como un tomate”. Este ambiente distendido demostró que la periodista supo adaptarse al formato con naturalidad, sin perder la esencia que la convirtió en una de las caras más queridas de la televisión.

Más allá de la música

Pero la entrevista no se quedó solo en risas y complicidad. Fiel al estilo del programa, Carbonero retó a Carrasco a poner su “toque personal” al decreto 87/2025 sobre el salario mínimo interprofesional, llevándolo a terrenos inesperados. Además, la periodista no dejó pasar la oportunidad de preguntarle sobre su pasado amoroso, recordándole su fama de “enamoradizo”.

Con este debut, Carbonero ha demostrado que sigue teniendo la capacidad de conectar con el público y de desenvolverse en cualquier formato televisivo. Su regreso a Telecinco, además, ha generado gran expectación, dejando en el aire la pregunta de si esta será una participación puntual o el inicio de una nueva etapa en su carrera.

Por ahora, lo único seguro es que su estreno en “Caiga quien caiga” ha sido de todo menos convencional, y que su entrevista con Manu Carrasco ha dado mucho de qué hablar. ¿Será esta la primera de muchas apariciones en el programa? Como ella misma dijo, “puede que sea la última”, pero lo que es indiscutible es que su regreso no ha pasado desapercibido.