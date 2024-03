Seis plataformas de streaming suben los precios en España cinco veces más que en el resto de la UE

Las plataformas de streaming, Netflix sobre todo porque es la que más tiempo lleva, se frotaron las manos cuando el número de suscriptores se multiplicó porque la gente se quedaba en casa. Obligados por la pandemia a ver mucha televisión para sobrellevar los días, las ofertas se sucedían y uno podía pasar de un periodo de prueba a otro y como mucho pagar una de todas las ofertas que fueron surgiendo hasta un número inalcanzable. A pesar de todo en España, la CNMC cifra en 25 millones las personas que están suscritas a plataformas.

Netflix, Disney+, Amazon, SkyShowtime y el resto pusieron toda la carne en el asador para hacer lo más apetecible posible el menú que presentaban: unos de esos que no te lees en una tarde y que genera hasta 30 minutos de incertidumbre y otros que apostaron por la calidad aunque eso sobrellevara el consumo a saltos. En 2023 un estudio explicó que ocho de cada diez españoles cuentan con acceso a algún proveedor a la carta. Con un pastel para repartir entre más comensales, las apuestas por producción propia (en decadencia) y la necesidad de nuevos suscriptores ha lanzado a las principales a monetizar de maneras casi idénticas su negocio.

Netflix anunció a principio de año su intención de eliminar las cuentas compartidas cobrando por aquellas alejadas de la IP principal del hogar. Aunque fue un movimiento muy criticado por usuarios y competencia, no parece haberle salido mal y tras copiarle Disney+, ahora se ha sumado HBO Max que lo hará a finales de este año y principios de 2025. Incluso la inclusión de publicidad en las plataformas en planes más básicos, dejando los premium para aquellos a los que realmente les moleste ver publicidad. Según el informe anual Media Trends & Predictions, se espera que en el 2024 haya una aceleración de los modelos con publicidad. Pero no es suficiente y el temido momento de las subidas de los precios ha llegado. Según un análisis de Kelisto.es las tarifas de las plataformas con mayor cuota de mercado en España (Amazon Prime Video, Netflix, Disney Plus, HBO Max, Movistar Plus+ y DAZN) han aumentado un 82 % de media desde su llegada.

Sin embargo la subida no es uniforme en todos los territorios, ni siquiera dentro de Europa y un reciente informe de Eurostat, de 2024, con Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, Movistar Plus, DAZN o Filmin a la cabeza, han elevado los precios en nuestro país hasta un 18,8% por ciento, superando con muchísimo el 2,8% de la media en el resto de la UE. Eso significa que los precios de estas plataformas en España es 5 veces más que en el resto de países de nuestro entorno. En ellos, por ejemplo, la subida en Francia fue del 5,5% y hasta el 0,8% de Alemania. Y no comenzó este año, ya que en 2023 abrimos con subida del 2,7%, que subió hasta el 8,6% en pocos meses hasta el récord de ahora.

Los cálculos de Kelisto.es aclaraban que estas subidas, por encima del 80% de media desde su llegada es como multiplicar por cuatro la subida del IPC. Su advertencia era clara: Si contratas seis plataformas para ver todos sus contenidos el gasto asciende a 64,64 euros al mes, o lo que es lo mismo casi 800 euros al año, y si alguno incluye fútbol llegará hasta los 1.000. Así que la decisión de los usuarios ha sido casi unánime y aquellas plataformas que no incluyan una experiencia muy completa después de haber subido los precios se quedarán fuera del mando a distancia de muchos hogares. Algunas ya empezaron hace tiempo a dejar caer las películas de sus estudios 45 días después de su estreno en salas.

Si estudiamos caso a caso se ve mejor el incremento de muchas de ellas: Netflix aterrizó en 2005 y costaba 7,99 euros al mes por el plan básico; estándar, por 9,99 euros, y prémium, por 11,99 euros. En 2024 el básico ya no se puede contratar; el estándar 12,99 euros (un 30 % más) y el prémium, 17,99 euros (un 50 % más). En 2023 la plataforma anunció un plan más barato con publicidad (5,49 euros). Prime Video: La plataforma de vídeo asociada al servicio comercial premium de Amazon llegó en diciembre del 2016 con un plan anual único de 19,90 euros. El importe actual es de 49,90 euros al año, lo que supone un 150 % superior al primer día. En 2024 incluirá publicidad en sus contenidos. Quienes no quieran ver mensajes comerciales tendrán que contratar un plan prémium superior cuyo precio no se ha especificado por el momento. «No haremos cambios en el precio actual de la suscripción en el 2024», ha aclarado la plataforma. Disney+: Comenzó en España en el 2020 por 6,99 euros al mes. Acaba de actualizar a a tres tarifas diferentes y la inserción de publicidad. El estándar con anuncios tendrá un precio mensual en España de 5,99 euros; el estándar, de 8,99 euros, y el prémium, de 11,99 euros. Apple TV+: Arrancó en nuestro país en 2019 con una tarifa de 4,99 euros que hace un año pasaron a convertirse en 6,99 euros al mes. Recientemente subió 3 euros de golpe a 9,99 euros mensuales (99,99 euros en el plan anual). HBO Max: Aterrizó en España en noviembre del 2016 y desde entonces ha subido dos veces sus tarifas. Primero pasaron de 7,99 euros al mes a los 9,99 euros actuales (una subida del 25 %). Si se paga la suscripción por doce meses se abonan 69,99 euros de una vez. Movistar Plus+. En junio de 2019 uno se podía dar de alta en Movistar Lite por 8 euros y tras una oferta por el pack completo por tres meses a ese precio, esa tarifa ha desaparecido y ha pasado a 14 para quienes no son clientes de Movistar, aunque con más contenidos. Para clientes de Movistar puede costar 11 o 12 euros según la modalidad contratada. Dazn: Llegó a España en febrero del 2019 con una tarifa de 4,99 euros al mes para su plan esencial. La incorporación de del motociclismo y parte de la Liga española de fútbol ha subido el precio de este plan hasta los 29,99 euros, multiplicándose por seis. El premium cuesta 39,99 euros. Atresplayer: La plataforma asociada a Atresmedia, que estrena con adelanto algunos de los contenidos que más tarde llegan a Antena 3 y cuenta también con producción propia, empezó en el 2019 con una tarifa de 2,99 euros. Ahora cuenta con dos planes: el individual, por 4,99 euros, y el familiar, por 7,99. Filmin: La plataforma española a la carta, es la única que ha bajado su precio desde su lanzamiento, desde los 10 euros del 2010 a los 7,99 euros mensuales de la actualidad.

La última en apuntarse a las subidas ha sido la recién llegada, SkyShowtime, que ha anunciado nuevas tarifas para abril. Al mismo tiempo lanzará un nuevo plan de suscripción con anuncios a un precio más asequible imitando a sus iguales. En cuanto a la suscripción de por vida a mitad de precio, se mantiene pero eso no evita la subida. A partir del 23 de abril sus tarifas cambiarán; pero de momento los precios son los que siguen. Suscripción mensual: 5,99€ al mes; 6 meses de ahorro: 23,50€ durante 6 meses; y suscripción anual: 46,99 al mes. El mensual pasará a 7,99 euros (3,99 los del 50%) y 62,99 anual y el estándar con anuncios costará 4,99 al mes y 39,99 euros al año.