El actor de "Aquellos maravillosos 70" culpable de dos violaciones

Un tribunal de Los Ángeles soltó la temida sentencia: Danny Masterson, conocido por interpretar a Steven Hyde en la popular serie de comedia "That '70s Show" (Aquellos maravillosos 70"), culpable de dos violaciones y se enfrenta a una condena de 30 años de cárcel.

Masterson, estaba acusado de violar a tres mujeres con edades comprendidas entre los 24 y los 29 años en el interior de su casa de Hollywood tras haber coincidido con ellas como miembros de la Iglesia de la Cienciología de 2001 a 2003. El primer juicio de Masterson terminó en noviembre de 2022 con un empate del jurado y la jueza de Los Ángeles, Charlaine Olmedo, declaró un juicio nulo. Pero en el nuevo proceso, la acusación cambió de rumbo y argumentó que la estrella de 'That '70s Show' había drogado a las mujeres.

El jurado de siete mujeres y cinco hombres deliberó durante siete días repartidos en dos semanas antes de llegar a un veredicto sobre dos de los tres cargos. No pudieron llegar a un veredicto sobre el tercer cargo, que alegaba que Masterson violó a una novia de mucho tiempo. Votaron 8-4 a favor de la condena. Masterson fue sacado de la sala del tribunal esposado. El actor de 47 años enfrenta hasta 30 años de prisión. Su esposa, la actriz y modelo Bijou Phillips, lloró mientras se lo llevaban.

Durante el nuevo juicio, dijeron en su alegato final que Masterson había drogado las bebidas de las mujeres para agredirlas, y luego confió en su condición de miembro destacado de la Iglesia de la Cienciología para evitar consecuencias durante décadas. "¿No quieres tener sexo? No tienes otra opción", dijo al jurado el fiscal de distrito adjunto Ariel Anson. "El acusado toma esa decisión por estas víctimas. Y lo hace, una y otra y otra vez".

Durante el cierre de la defensa, Cohen le dijo al jurado que los relatos de las mujeres estaban tan llenos de inconsistencias que había dudas razonables más que suficientes para que los jurados absolvieran a Masterson. Hizo hincapié en la falta de evidencia física de drogas, con la investigación que condujo al arresto de Masterson 15 años después de las supuestas violaciones. "La señorita Anson presentó un caso como si estuviera defendiendo un caso de drogas", dijo Cohen. "Tal vez sea porque no hay evidencia de fuerza o violencia".

Los fiscales dijeron que la institución (Cienciología) lo protegió y ayudó a convencer a las mujeres de que no fueron violadas y que no podían acudir a las autoridades para denunciar a un colega cienciólogo con buena reputación. La iglesia negó tener tal política.

Masterson interpretó los papeles de Steven Hyde en "That '70s Show", Milo Foster en "Men at Work" y Jameson "Rooster" Bennett en "The Ranch".