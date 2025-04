Una actriz de 'La que se avecina' reconoce que quiso dejar la serie

Una de las series de mayor éxito en nuestro país, 'La que se avecina', ha renovado dos temporadas más. Uno de sus personajes, 'Fina Palomares', ha estado interpretado en muchos episodios por la actriz española Petra Martínez. Ahora, aprovechando el tirón mediática de la protagonista que llegó en la octava temporada, ha concedido una entrevista al respecto.

De hecho, durante su conversación en el pódcast denominado 'Mister Chaise Longe', dirigido por su compañero Nacho Guerreros, fue muy contundente al respecto de su presencia en la serie: "Me quise ir de 'La que se avecina' porque cuando llegué me ponían verde en redes".

Ante esta revelación sorprendente, el presentador y compañero en la mítica serie de televisión le replica: "Tuviste cierto conflicto con el público, que es verdad que a veces no te acepta porque está acostumbrado a ver ciertos actores. Y cuando viene un personaje nuevo que lo rompe todo...".

Mientras que Petra Martínez puntualiza: "Me dijo alguien que en las redes me estaban poniendo verde. Y entonces yo fui a Alberto Caballero y le dije: 'Me voy'. Me voy porque quiero jorobar la serie y yo no quiero que esto se vaya al... que me voy'. Eso sí, Caballero, por suerte, me insistió y me dijo 'Ya verás cómo te querrán'. Y acertó".

Declaraciones de otra de las actrices sobre su cáncer de mama

Con motivo de haber sido reconocida con uno de los galardones que otorga Sevilla Magazine, Europa Press recoge una declaraciones de la actriz Cristina Medina: "Me siento muy orgullosa de la labor social que estoy haciendo con oncolomeeting, que es la fundación que he creado sin ánimo de lucro para ayudar a pacientes oncológicos".

Además, puntualiza: "Una vez que se supera la enfermedad, habría que ponerlo entre comillas, porque a ver, ¿eso qué significa? Porque quedan muchísimos efectos secundarios que normalmente son otro tipo de enfermedades, como osteoporosis, depresión, insomnio, cojeras, sorderas, pero somos olvidados, no existimos como tal. Es un patadón en toda tu cara y que te deja totalmente fuera de combate durante… Yendo bien, mira, ahora en julio hará cuatro años que me lo diagnosticaron. Y ahora es cuando yo digo estoy más o menos como lo que era".

Por último, también quiso dar su opinión a un posible regreso a la serie de Telecinco: "Como despedida de los fans sí que podría ser bonito darle un final al personaje. Pero bueno, ya eso también estará en manos de los productores, de los guionistas, si se les ocurre a ellos. No estoy a la espera de ningún tipo de propuesta ni nada. Pero sí que sería bonito poderle dar un final al personaje para la gente que le gusta el personaje. Pero ni lo he hablado con los productores, ni los productores a mí tampoco me han llamado, que es que ya eso es como otra vida".