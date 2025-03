Fernando Tejero se moja y elige entre 'Aquí no hay quién viva' y 'La que se avecina'

Durante lo que llevamos de siglo XXI ha habido dos series muy predominantes en España. De hecho, sus tramas y sus frases han sido muy comentadas o repetidas entre la sociedad de nuestro país. Estamos hablando de dos súper proyectos de un éxito rotundo: 'Aquí no hay quién viva' y 'La que se avecina'. La primera de ellas se estrena a principios de los 2000 y la otra fue su sucesora en las pantallas. Actualmente, se pueden visualizar ambas a través de diferentes plataformas.

Las comparaciones son odiosas y, en este caso, nos encontramos con multitud de personas que a pesar de las nuevas tramas o personajes que se han incluido en la serie más moderna, siguen prefiriendo el origen. Consideran que su humor es mejor o que los personajes tienen un mayor valor, entre otras cuestiones. De hecho, la discusión entre cuál es mejor sigue vigente.

Fernando Tejero se pronuncia sobre ello

Es curiosa la repercusión que tienen ambas producciones audiovisuales. Tanto que, incluso en 2025, se continúa preguntando a sus protagonistas por ellas. Así le ha sucedido al actor Fernando Tejero durante una entrevista en el podcast 'El Acorde Prohibido'. Hay que recordar que sus papeles como Emilio Delgado y Fernando Trujillo han quedado para la posteridad.

Al ser preguntado sobre cuál de las dos series es mejor, o con cuál se queda él, respondió de manera sincera: "A fin de cuentas es el mismo tipo de comedia, pero 'Aquí no hay quien viva' era más realista. Era más auténtico y la comedia era más blanca. En 'La que se avecina' es todo más esperpéntico, es más cómic". En su caso, su importancia en ambas fue similar y su trascendencia entre la sociedad también.

Un actor con mucho más recorrido

Además, el actor también admitió que no le gusta del todo que se le encasille en las dos series. "Hice una película que se llamaba 'Cinco metros cuadrados' que era un drama social y me premiaron por ello [...] Vuelvo a la tele, gano pasta y yo estoy muy contento de haber estado allí, súper agradecido, pero también he hecho 50 películas, he estado 4 veces nominado a los Goya, he ganado un Goya [...] Y la gente en general te conoce por dos series que has hecho".

Por ello, hay que recordar que efectivamente Fernando Tejero ganó el Goya a 'Mejor actor revelación' en el año 2003 por su papel protagonista en la película de comedia titulada 'Días de fútbol'. Igualmente, podemos recordar sus actuaciones en otras producciones de gran tirón nacional: 'Los lunes al sol', 'El penalti más largo del mundo' o 'Fuera de carta', entre otras.