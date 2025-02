Petra Martínez confiesa qué personaje le gustaría ver en "La que se avecina": "Sería muy vistoso y daría mucho juego"

Petra Martínez, una de las actrices más queridas de "La que se avecina", ha compartido en una reciente entrevista con 'XL Semanal' su visión sobre la serie de los hermanos Caballero, su experiencia personal dentro del proyecto y hasta qué personaje añadiría al elenco. La veterana intérprete, que no pasó por "Aquí no hay quien viva" pero que se ha consolidado en la ficción de Mediaset con su personaje de Doña Fina, ha sorprendido con su respuesta cuando le han preguntado a quién incorporaría a la serie de Telecinco: "Trump sería muy vistoso y daría mucho juego. Alguien capaz de hacer las mayores barbaridades del mundo. Sería una auténtica tragicomedia", ha afirmado.

Martínez considera que la presencia del presidente estadounidense en la serie aportaría un gran componente cómico y de crítica social, en sintonía con el humor característico de la producción que se desarrolla en el edificio de laCallle Contubernio 49. Y es que "La que se avecina" siempre ha sabido parodiar distintos arquetipos sociales y políticos, convirtiéndolos en el centro de situaciones hilarantes. A pesar del éxito y la popularidad de la serie, Petra Martínez ha confesado que no todos en su círculo cercano vieron con buenos ojos su incorporación al reparto. "Tuve problemas con algún amigo que veía fatal que me metiera en un trabajo así. Incluso pasó mucho tiempo sin hablarme", ha revelado. La actriz linarense ha explicado que hay quienes consideran que este tipo de producciones están dirigidas a un público sin una gran cultura teatral o cinematográfica.

US President Donald Trump speaks with reporters in the Oval Office at the White House in Washington, DC, USA, 21 February 2025. FRANCIS CHUNG / POOL EFE/EPA

Sin embargo, con el tiempo logró cambiar esta percepción. "Le convencí e hicimos las paces. Y mis amigos que no veían la serie me dijeron, al descubrirla, que era genial y que les apenaba no haberla visto antes", ha añadido. Sus palabras evidencian el impacto y la relevancia de la serie de Laura y Alberto Caballero, que ha logrado cautivar a millones de espectadores a lo largo de sus 15 temporadas en antena, ahora se preparan para 16ª temporada.

Los directores y parte del reparto de 'La que se avecina' Gtres

Sin planes de jubilarse

Con una trayectoria que abarca teatro, cine y televisión, Petra Martínez ha demostrado su versatilidad como actriz. A sus ochenta años, la idea de retirarse no entra en sus planes. "No sé cómo 'conjubilarlo' [risas]. Es tan divertido lo que hago que no quiero dejarlo mientras pueda. Llevo trabajando desde los dieciocho años, así que tú calcula", ha bromeado la intérprete andaluza. Sobre su personaje en la serie, que también se emite en Prime Video, ha destacado lo bien que se lo pasa interpretándolo y cómo, pese a su carácter malvado, el público la ha recibido con cariño. "Es un ser malvado, sí, pero tiene gracia porque no la mueve el dinero: ella es así. Nadie me ha criticado por su culpa. La comicidad es la clave", ha concluido.