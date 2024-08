Los ancestros de este famoso personaje del universo de Tolkien serán presentados en "Los Anillos de Poder"

A solo tres semanas del esperado estreno de la temporada 2 de "El señor de los anillos: Los anillos del poder", que llega el 29 de agosto a Prime Video, la plataforma sigue revelando detalles clave sobre las tramas que capturarán la atención de los espectadores. Una de las novedades más destacadas es la introducción de los ancestros de Gollum, lo que añade un interesante giro a la narrativa.

La historia de sus ancestros

Los seguidores de El Señor de los Anillos reconocerán la importancia de estos personajes, ya que Gollum, antes de ser el retorcido ser que conocemos, fue un hobbit llamado Sméagol de la rama de los Fuertes. La corrupción que sufrió al encontrar el Anillo Único lo transformó en la figura icónica que juega un papel crucial en la obra de J.R.R. Tolkien.

En esta nueva temporada, los Fuertes tendrán un papel significativo. Según lo adelantado por Cultura Ocio, la comunidad de los Pelosos, que ya conocimos en la primera temporada, se encontrará con estos primos lejanos durante su migración. Los Fuertes, asentados en la región desértica de Rhûn, estarán liderados por Gundabel, interpretada por Tanya Moodie, y Merimac, encarnado por Gavi Singh Chera, ambos personajes que prometen ser fundamentales en la trama.

Tanya Moodie, en declaraciones a Entertainment Weekly, ha comentado sobre su papel en la serie, destacando la fuerte cultura de grupo de los Fuertes, centrada en "cuidarnos los unos a los otros". Aunque la relación de estos personajes con Gollum genera curiosidad, Moodie aclara que las tramas están separadas por milenios, lo que dificulta cualquier conexión directa: "Mientras lo hacía, me preguntaba si soy o no pariente de Sméagol. Pero no podía justificar ninguna narrativa del tipo: 'Oh, soy su tatarabuela'. Me parecía un poco exagerado". Además, se ha revelado que, a diferencia del pueblo de Sméagol, que prefería las orillas de los ríos, sus antepasados en esta serie estarán en un entorno completamente diferente, posiblemente para subrayar el largo tiempo transcurrido entre ambas historias.