Así es el capítulo de "La Promesa" de este lunes 14 de abril: Catalina puede morir en el parto

La serie "La Promesa se encuentra en un momento de la trama muy interesante. Este lunes 14 de abril se estrena el capítulo 576. Dejamos a Catalina manteniendo un desencuentro con Adriano y Pía regresando al cementerio haciéndole caso a Curro y a Teresa. En esta ocasión sufriremos con el parto de Catalina y el párroco intentará congeniar con la comunidad sin conseguirlo del todo. Manuel está desubicado e intentando no volverse loco le ha pedido a María que se quede.

Tras dar a luz a uno de sus hijos en medio del campo, Catalina es trasladada al palacio donde el doctor Ferrer se ve obligado a practicar una peligrosa cesárea para salvar a su otro hijo. Adriano es la persona que ha traído a la joven Luján al palacio, de donde no se moverá aunque no pueda estar junto a ella. De forma inesperada, el joven recibe una noticia que cambiará su vida para siempre. La vida de Catalina está en peligro así como la del no nacido aún.

Antoñito regresa al refugio y el padre Samuel le pide que reconsidere la relación con su madre. Además, el párroco intenta dar apoyo a la familia en estos difíciles momentos, aunque su ayuda no será bien recibida por todos.