María Patiño entona el 'mea culpa' ante la cancelación de 'La familia de la tele': "He visto enemigos donde no los hay"

'La familia de la tele' llega a su fin apenas dos meses después de su accidentado estreno. Así lo han confirmado los presentadores, María Patiño, Inés Hernand y Aitor Albizua, quienes han salido acompañados por el resto de colaboradores. Una tarde en la que no se han dejado nada en el tintero y se han sincerado por completo con su público, dando a entender que la situación no ha sido nada fácil para ellos, y ahora por fin pueden respirar después de semanas acumulando mucha tensión.

RTVE hace oficial la cancelación de 'La familia de la tele': "Lo hemos intentado y no se ha podido" RTVE

Primeras palabras sobre la cancelación de 'La familia de la tele'

Así, la primera en entonar el 'mea culpa' ha sido la propia Patiño, quien aseguraba que había tenido momentos muy complicados en el programa. "He visto enemigos donde no los hay", se ha sincerado. "Creía que tenía un problema con Inés Hernand, la que tengo aquí a mi lado, y he estado a punto de perder el control", se ha lamentado la presentadora. "Y ahí te das cuenta de lo que tú sientes, y no puedes pensar en lo que es justo o no para ti, porque esto siempre ha sido el programa de 'La familia de la tele'", ha argumentado al respecto.

Mientras que, por su parte, Kiko Matamoros ha explicado que el tema de las audiencias ha sido una verdadera tortura. "Psicológicamente voy a descansar, porque era una tortura cada mañana darle vueltas al proyecto sabiendo que no dependen de uno, pensar en qué podemos mejorar", ha señalado. De esa forma, a partir de mañana nos despediremos definitivamente de este formato, que desaparecerá de la parrilla de La 1, aunque La Osa Producciones ya estaría trabajando en otro proyecto que pueda resultar más atractivo y consiga cautivar a los espectadores.