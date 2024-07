Atresplayer presenta las primeras imágenes de "¿A qué estás esperando?"

El catálogo de series de Atresmedia sigue creciendo con el anuncio de su próxima gran apuesta: "¿A qué estás esperando?". Esta nueva ficción, basada en las exitosas novelas de Megan Maxwell, llegará a atresplayer en otoño antes de su estreno en el prime time de Antena 3.

Así es "¿A qué estás esperando?

"¿A qué estás esperando?" es una comedia erótico-romántica que entrelaza las vidas de dos parejas a través de encuentros y desencuentros, mostrando las realidades de mundos opuestos pero no enfrentados. La serie profundiza en las contradicciones del amor en el siglo XXI y la búsqueda de nuevos patrones sexoafectivos alejados de los clásicos estándares patriarcales. La trama se centra en Can, un piloto aéreo de ascendencia turca, y Sonia, una madre soltera, quienes descubren que tienen más en común de lo que imaginaban, incluyendo su amor por el sexo sin ataduras. En paralelo, Daryl, amigo de Can y también piloto, se enamora de Carol, una azafata que desafiará sus miedos y emociones.

Equipo de lujo

La serie, que consta de 8 capítulos de 50 minutos cada uno, se ha rodado en Canarias y Madrid. El elenco está encabezado por Adriana Torrebejano, Rubén Cortada, Eva Ugarte y Francisco Ortiz, acompañados por Llum Barrera, Mariano Llorente, Aria Bedmar, Ramón Pujol, Alba Planas, Pastora Vega, María de Nati, Ramón Langa, Antonia San Juan, Noa Álvarez, Manu Baqueiro y Anna Moliner. La producción de "¿A qué estás esperando?"es un esfuerzo conjunto de Buendía Estudios Canarias en colaboración con Diagonal (Banijay Iberia) y DeAPlaneta, con la participación de Atresmedia TV. Montse García dirige la Ficción de Atresmedia TV, mientras que Ignacio Corrales, José Ripoll (Buendía Estudios Canarias), Jordi Frades, Jaume Banacolocha, Ignasi Serra, Laura García (Diagonal), Ignacio Segura, Yolanda del Val y Elena Bort (DeAPlaneta) actúan como productores ejecutivos.

Los directores de la serie son David Martin-Porras y Salvador García, con guion de Natalia Durán y Marta Armengol, quien también se encarga de la adaptación de las novelas. La producción está a cargo de Ana Melero y Laura García, con José Luis Pulido en la dirección de fotografía y Guillermo Spoltore en la dirección de arte. El montaje corre por cuenta de Francisco Gutiérrez, con Guillermo Soler como jefe de sonido y Arnau Bataller como compositor musical. Isabel Escobar “Bubi” se encarga del vestuario y Paula Sánchez del maquillaje y peluquería. Juan León está a cargo del casting.