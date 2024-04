Adriana Torrebejano revela cuál era su rutina antes de ir a colegio: “Cogía mi mochila y le daba un beso en la boca a Miguel Ángel Muñoz”

“El Hormiguero” cerró la semana con una visita por partida doble. Adriana Torrebejano y Salva Reina se divirtieron una vez más en el plató del espacio liderado por Pablo Motos y vinieron a presentar la nueva serie de Movistar Plus, “Muertos S.L”, ficción creada por Alberto y Laura Caballero.

La sección de las confesiones

En la sección de las famosas hormigas del programa, "Trancas y Barrancas", se destaparon varias verdades ocultas de los invitados, como la rutina diaria que hacía Adriana Torrebejano antes de ir al colegio, que no dudaba en besar en la boca a un "Miguel Ángel Muñoz" sin mangas, que tenía colgado en la pared de su dormitorio: “Yo de pequeña era muy fan de la serie y hasta para mi cumpleaños pedí una televisión portátil chiquitita para ver en mu cuarto el programa ya que se emitía muy tarde y claro a veces las imágenes no eran adecuadas para alguien de mi edad”, comentaba entre risas Torrebejano, que cuenta que tenía un poster del actor que salvaguardaba su habitación: “Lo puse detrás de la puerta para que mi madre no lo viera y cada mañana antes de ir a clase, le daba un beso”, expuso la actriz sonrojada admitiendo que se lo daba en la boca, beso que más tarde pudo recrear en la vida real, cumpliendo uno de sus sueños.

Además, supimos también gracias a las preguntas de las hormigas, que Salva Reina tiene acciones en una funeraria de Málaga, a la que confesó que se unió a ella debido al gran trato humano que se desprende al realizar su trabajo, algo que conquistó el corazón del actor, que ya sabía lo que era una funeraria por dentro antes de encarnar al conductor del coche fúnebre en la ficción de Movistar que vino esta noche a promocionar.