Can Yaman regresa a nuestro país con un precio desorbitado para conocerle

Can Yaman, uno de los actores turcos más populares del momento, vuelve a acaparar la atención de sus seguidores con su próximo proyecto y una visita muy especial a España. El talentoso intérprete, conocido por su éxito en series como "Erkenci Kuş" y "Dolunay", está en el centro de todas las miradas por protagonizar "Sandokan", una nueva serie italiana que promete revivir el legendario personaje de Emilio Salgari. Aunque el rodaje aún no ha concluido, los fans ya están llenos de expectación, especialmente después de que el propio Yaman prometiera que la serie será "una obra maestra".

Una cantidad irrisoria de dinero

A pesar de haber dejado las redes sociales para concentrarse en su trabajo, Can Yaman sigue siendo una figura mediática que genera titulares con cada paso que da. La noticia que ha emocionado especialmente a sus seguidores en España es su próxima visita a Madrid para un exclusivo evento Meet and Greet, donde los asistentes tendrán la oportunidad de conocerlo en persona. Este esperado encuentro se celebrará el 21 de septiembre en el "Novotel Madrid Center", comenzando a las 20:00 horas. Durante el evento, los fans podrán disfrutar de una cena y charlar con el actor en un ambiente íntimo y cercano.

Sin embargo, el coste de las entradas ha generado un gran revuelo en redes sociales. El precio de 450 euros, más 22,76 euros en gastos de gestión, ha sido objeto de controversia, dividiendo a los seguidores entre quienes consideran la cifra excesiva y aquellos que la ven justificada. Aunque los fondos recaudados se destinarán a la asociación benéfica de Can Yaman, que apoya a niños en riesgo de exclusión y con enfermedades graves, muchos fans han expresado su descontento en plataformas como X. "¿Casi 500 euros por conocer a Can Yaman?" es una de las frases más repetidas por los usuarios. A pesar de la polémica, otros fans defienden el precio, argumentando que refleja la estatura internacional del actor. Por el momento, ni Can Yaman ni los organizadores del evento se han pronunciado sobre la controversia.