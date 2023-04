"La Casa del Dragón", temporada 2: Estreno, reparto y sinopsis de la serie más esperada de HBO

Quizá "La Casa del Dragón" sea una de las series más esperadas de la temporada. Más de 10 millones de espectadores disfrutaron de su estreno en HBO Max, y terminado el último episodio ya hay ganas de más. Siendo un gran éxito, las noticias van llegando con cuentagotas, pero cualquier información vale para aguantar el "mono".

Evidentemente, el último capítulo fue el mejor final de temporada de una serie en HBO Max desde el final de 'Juego de Tronos' que luego quedó relegada por "The Last of Us". Lo que sí resultó prácticamente inmediato fue la confirmación de una segunda temporada de la ficción creada por George R. R. Martin. Entre tanto, hay algunos retazos dentro del espectro de novedades, como la baja de Miguel Sapochnik como showrunner, considerado creador de algunos de los mejores capítulos de "Juego de Tronos", como "La larga noche", con lo que Ryan Condal será el único en el equipo. Otra incorporación a la precuela será Alan Taylor, director del final de la primera temporada de 'Juego de Tronos' que ejercerá de lo mismo y también como productor ejecutivo de la precuela.

Llega un tema peliagudo, y es el de la fecha de estreno, motivo de las decepciones entre los fans, ya que 2023 no será el año en el que podamos disfrutar de nuevo del spin-off, y ya se baraja el verano de 2024 como fecha más probable, aunque sabemos que estas cosas pueden cambiar, casi siempre retrasándose. Los cálculos vienen de deducciones sobre la producción de la primera entrega: tardó 10 meses en finalizar su filmación. Luego la postproducción y los efectos especiales. Calculando un año de rodaje y otro de VFX, llega el desalentador resultado.

Casey Bloys, director de contenido de HBO, confirmó en declaraciones a "Vulture" que la aproximación es correcta, puesto que " estamos empezando a armar el plan y, como la última vez, hay muchas incógnitas”, y añadió la frase lapidaria: "No la esperéis en 2023". El rodaje comenzará esta primavera en Cáceres, entre marzo y junio, con abril como mes de producción también en Reino Unido, en los estudios Leavesden.

En cuanto al reparto, solo se puede especular con aquellos personajes que quedan vivos y teniendo en cuenta los libros de Martin, se espera la vuelta de Emma D'Arcy (Princesa Rhaenyra Targaryen), Olivia Cooke (Alicent Hightower), Matt Smith (Príncipe Daemon Targaryen), Fabien Frankel (Ser Criston Cole), y Eve Best (Rhaenys Targaryen) para la segunda temporada. La propia HBO sí que ha querido confirmar por su parte a Steve Toussaint (Lord Corlys Velaryon), Ewan Mitchell (Aemond Targaryen), Tom Glynn-Carney (Aegon Targaryen), Sonoya Mizuno (Mysaria) y Rhys Ifans (Ser Otto Hightower). Los nuevos nombres incluyen a Gayle Rankin, que interpretará a Alys Rivers, una sanadora y residente de Harrenhal. Simon Russell Beale interpretará a Ser Simon Strong, el Castellano de Harrenhal y tío abuelo de Lord Larys Strong, interpretado por Matthew Needham en la Temporada 1. Freddie Fox será Ser Gwayne Hightower, hijo de Otto Hightower (Rhys Ifans) y hermano de la reina Alicent (Olivia Cooke), y Abubakar Salim interpretará a Alyn of Hull, un marinero de la flota Velaryon que sirvió en la campaña Peldaños de piedra.

La sinopsis, viendo el descarte de la primera temporada tratará sobre la guerra civil Targaryen por el Trono de Hierro tras la muerte del Rey Viserys. Eso significa que los partidarios de Rhaenyra (los negros) y los seguidores de Alicent (los verdes) tendrán una batalla encarnizada durante años en la que los dragones serán protagonistas.

