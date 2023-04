Celebra el Día Internacional de "Los Simpson": receta de la hamburguesa "tapa arterias" de Krusty

Cada 19 de abril se celebra desde 2017 el Día Internacional de "los Simpson". De ellos conocemos todo lo que hay que saber: qué actores hay detrás de los doblajes, curiosidades, su capacidad para adelantar acontecimientos y hasta lo que comen. Para conmemorar este día ofrecemos dos recetas de la comida que hemos visto durante estos 34 años en antena.

Quizá uno de los productos más conocidos de la serie creada por Matt Groening es la hamburguesa de Krusty. Su éxito ha sido tal que incluso Universal Studios abrió un local igual que el de la serie en Orlando y otro en los propios estudios de Hollywood. El restaurante sigue el modelo de Krusty Burger, el restaurante fundado por el querido personaje de Los Simpson , Krusty the Clown (también conocido como Herschel Shmoikel Pinchas Yerucham Krustofsky).

El restaurante de Krusty Universal

En estos establecimientos, los visitantes pueden comer en Krusty Burger, beber en Moe's, comprar en Kwik-E-Mart e incluso recorrer Duff Brewery. Y Krusty Burger no es para nada como se presenta en el programa: es grande, brillante, limpia y las hamburguesas, aunque caras (aunque no inesperadamente, dado que estás en un parque temático), son bastante buenas.

En la serie Krusty Burger fue fundada por Krusty y apareció por primera vez en un episodio de 1991 de Los Simpson titulado "Tres hombres y un cómic". Hay miles de ubicaciones (en el programa), incluido un restaurante que se encuentra en una plataforma petrolera en alta mar no tripulada. El menú es amplio y, en general, se burla de la naturaleza cada vez más ridícula y exagerada de los restaurantes de comida rápida de la vida real. Los elementos del menú que han aparecido en el programa en las ubicaciones de Krusty Burger incluyen no solo Krusty Burger, sino también: Hamburguesa Krusty frita, Hamburguesa Madre Naturaleza, Doble Doble Doble Doble, Sándwich con sabor a carne, The Clogger "Tapa arterias" (el obstruido), Ribwich, Sándwich Whatchamacarss, Scrapems de salsa y manteca retorcida.

Menú del Krusty Burguer Universal

The Clogger, en realidad no tiene relación con el programa de televisión ya que fue creada para la película de Los Simpson de 2007 . Krusty usa un cerdo llamado Plopper (también conocido como "Spider Pig") para filmar un comercial de la hamburguesa. Es esencialmente una doble Krusty Burger con tocino, pero el Clogger es más que simplemente la suma de sus partes. Es un gigante enorme y difícil de comer.

Como dato curioso existe un libro en el que se revelan la mayoría de recetas que se ven en la serie. El libro se titula "The Unofficial Simpsons Cookbook" y cuenta con 160 páginas en las que la autora norteamericana Laurel Randolph detalla 70 comidas y bebidas que aparecen en los episodios.

Receta:

Ingredientes

Para la hamburguesa:

500 gramos de carne molida

Tiras de tocino

Fetas de queso cheddar

Fetas de jamón cocido

Mayonesa

Queso mozzarella

Pan de hamburguesa o el de tu preferencia

Para la salsa BBQ:

2 cucharadas de vinagre de manzana

2 cucharadas de azúcar

1 cucharada de mostaza

2 cucharadas de miel

350 ml de salsa de tomate

150 ml de ketchup

1 cucharada de sal

1 cucharada de ajo en polvo

1 cucharada de pimentón picante

Preparación

Para la salsa, se debe poner en una olla a fuego medio todos los ingredientes mencionados y mezclar muy bien para que no se pegue. Hay que dejarla por 30 o 40 minutos hasta que se integre por completo. Luego debemos dejarla aparte.

Para la hamburguesa, en un recipiente agregamos la carne picada (puede ser de cualquier corte) con trozos pequeños de tocino. Añadimos el ajo, la cebolla, sal a gusto y unas cucharadas de la salsa BBQ que dejamos reservada. A esta preparación le incluimos el queso cheddar cortado en trozos pequeños. En una sartén caliente agregamos el tocino y lo cocinamos muy bien hasta que quede dorado y crujiente quitando el exceso de grasa. Ahí mismo agregaremos la carne de la hamburguesa y cuando esté bien cocido, volteamos y agregamos un poco de queso mozzarella encima para que se derrita

Para la presentación de este manjar colocamos la base del pan y lo untamos con mayonesa. Agregamos un poco de la salsa BBQ, una feta de queso cheddar, la hamburguesa, una feta de jamón cocido y el tocino. Repetimos todos los pasos hasta que hayamos colocado las dos hamburguesas.