«Cites» El amor vuelve a recorrer la Ciudad Condal

Acción, pasión, conversación, emoción, decepción, amor, sexo, frustración... Son tantas las emociones que nos puede deparar una cita, que es imposible nombrarlos todos. Hablamos de un momento en el que se unen dos personas muy distintas para pasar tiempo juntas y en un entorno incontrolable. Así es «Citas Barcelona» («Cites») y su segunda temporada, que acaba de estrenar Prime Video. Como siempre, aparte del disfrute de sus minihistorias de encuentros, la serie vuelve a destacar por sus parejas de actores, llenas de nombres famosos: Natalia Tena, Ricardo Gómez, Leonor Watling, Adrián Lastra, Verónica Echegui, Asier Etxeandia, Anna Castillo, Óscar Casas, Margarida Corceiro, Fran Perea, Bruna Cusí, Yolanda Ramos, Aina Clotet, Asia Ortega, Aitor Luna, Elisabet Casanovas, Tomy Aguilera, Lola Rodríguez, Jorge Suquet, Mara Jiménez, Alfons Nieto, Betsy Túrnez, Joan Solé, Emma Arquillué y Arnau Puig.

Amor en el tanatorio

«Citas Barcelona» sigue conservando la magia de las historias, que están perfectamente plasmadas en diálogos ágiles, en ocasiones superfluos pues se adaptan a la situación, y en ausencia de intercambio de palabras, lo suple con dosis de acción, o misterio y riesgo. El espectador asistirá perplejo a la mirada sobre Barcelona que tiene la serie, y que aún así, entre sus bares y coctelerías, tiene tiempo y espacio para hacernos viajar a los escenarios más sorprendentes con historias enriquecidas. El primer episodio es toda una declaración de intenciones. La línea general es el encuentro entre desconocidos que se han conocido mediante una tecnología que no estará ya presente en el momento de la cita. Filtros fuera. Allí tendrán que relacionarse cara a cara, mirándose a los ojos y sin ningún parapeto. En cada episodio suceden dos citas, en el caso del primero, completamente en catalán, concurren los actores Joan Solé y Bruna Cusí, que han quedado para comer. La conversación no carece de ocurrencias y el equilibrio que existe para reírse del otro. Pero en esta cita hay datos que no se dan y realidades que no se reconocen y oculta también una lección sobre los prejuicios y el sentido de la vida a partir de cierta edad. En la segunda historia son los actores Ricardo Gómez y Anna Castillo, que acaban citados en un tanatorio por un equívoco en un mensaje, y que aporta un extra a una historia costumbrista española sobre novios y pertenencia a la familia. En ambos casos la naturalidad y complicidad de la pareja es evidente, indistintamente de si el espectador busca un final más o menos feliz. Y no se pierdan al madrileño Ricardo Gómez defenderse magistralmente en catalán. Como los guiones son limpios y carentes de artificios, el espectador asistirá con convicción a situaciones bastante realistas, pero que podría caber sin duda en el compendio de citas locas o raras. Es precisamente en esos momentos donde un posible giro hacia lo empalagoso hubiera hecho que la serie pasara sin pena ni gloria. Pero es una ficción viva que juega con la realidad añadiendo algo del absurdo cotidiano. Esa sensación de que cuando te encuentras con alguien especial pasan cosas especiales.

Sin duda el mérito de esta segunda temporada es seguir jugando a descolocar al espectador. En pantalla aparecerán parejas muy afines, otras con intereses cambiantes, alguna relación tóxica, un cuento de hadas con vidente incluida, pero también raros experimentos, emulando lo que suele ser una pareja real. Una cita en wallapop, una quedada para un concierto o una copa con monólogo son solo algunas de las hilarantes situaciones en las que se verán envueltos los personajes. Además, los personajes se mezclan y entrelazan, cruzándose algunas de las historias y ofreciendo una mirada elegante, natural y entretenida de las relaciones de pareja actuales, de su diversidad y complejidad. Si hay algún fan del personaje de Astrid (Aina Clotet), esta volverá en busca de un caballero andante en una historia distinta que recupera al personaje y que expone su vulnerabilidad. En esta entrega existen otros dos episodios más en catalán. Píldoras de realidad en un mundo lleno de ficción. Y que las cosas no tienen que salir muy bien, con bien, vale.

La segunda temporada de «Citas Barcelona» consta de seis episodios fruto de una producción de Filmax y Citas La Serie AIE, con la participación de Prime Video y 3Cat. En la dirección Nely Reguera, Gemma Ferraté, Paco Caballero, David Selvas y el propio Eric Navarro, productor ejecutivo de la serie junto a Pau Freixas. Navarro es guionista junto a Dani González, Clara Esparrach e Iván Mercadé.