Comienza la cuenta atrás para ver la segunda temporada de "La Casa del Dragón"

El altísimo listón dejado por "Juego de Tronos" hizo que pensar en la posibilidad de una secuela que la superara fuera, prácticamente, imposible. Sin embargo, el ejército de seguidores que se había creado hacía que, con muy poco, cualquier producción que continuara la historia fuera se convirtiera en un filón. Por eso, y por la misma calidad de la precuela, "La Casa del Dragón", fue un éxito arrollador en el verano de 2022. Aunque el rumbo de otras series, como "A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight", sigue siendo desconocido, la segunda temporada de la saga basada en los libros de George R. R. Martin tiene fecha de regreso. El propio jefe de HBO, Casey Bloys, anunció que la segunda temporada de "La Casa del Dragón" se estrenará en HBO Max en el verano de 2024.

Quedan, pues, poco más e seis meses para el estreno de los nuevos episodios de la serie, que mostró su primer tráiler en un evento, aunque aún no ha sido publicado en internet. La serie constará de ocho nuevos episodios y continuará la historia de los personajes interpretados por Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D'Arcy, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno y Rhys Ifans, y también presentará nuevos personajes como Alys Rivers, Ser Gwayne Hightower, Ser Simon Strong y Alyn de Hull, entre otros.