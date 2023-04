¿Cuándo se estrena la cuarta temporada de 'The Boys' y el spin-off 'The Boys: Gen V'?

La cuarta temporada de "The Boys" se está haciendo de rogar para que llegue a Amazon Prime Video. La serie producida por Eric Kripke y protagonizada por Karl Urban, Jack Quaid, Erin Moriarty, Antony Starr, entre otros, contará con nuevos rostros que se sumarán a las aventuras de estos héroes como Valorie Curry y Susan Harvard (las cuales interpretarán a Firecracker y Sister Sage); aunque sin duda el fichaje estrella es el de Jeffrey Dean Morgan a quien los telespectadores conocieron como Negan en ‘The Walking Dead’.

El actor Karl Urban (quien da vida a Billy Butcher), en una entrevista con ‘Colllider’, confirmó que el rodaje de la cuarta temporada comenzó el 22 de agosto de 2022. "Vamos a comenzar la cuarta temporada. Así que estaremos de regreso, volviendo a ponerme en la piel de mi Carnicero, y no puedo esperar más. Es un grupo divertido, trabajamos duro e interpretamos duro, y no puedo esperar a ver cómo siguen los personajes tras el final de esta temporada", confesaba.

Antony Starr en su papel de "The Boys" Instagram HBO Max

La producción de esta nueva temporada ha finalizado este mismo mes de abril por lo que se espera que la nueva entrega llegue a finales de 2023 o a principios de 2024. En cuanto a Cameron Crovetti, el actor que da vida a Ryan, hijo de Patriota, tendrá una mayor participación convirtiéndose en una pieza primordial en la historia debido a su mitad Becca, mitad Home.

En cuanto al spin off, ‘The Boys: Gen V’ se centrará en la la Escuela de Lucha Contra el Crimen de la Universidad Godolkin, dirigida por Vought International, donde los personajes principales son jóvenes superhéroes en formación. La serie promete explorar temas como la identidad, la corrupción y el costo de la fama, al mismo tiempo que mantiene el estilo de humor oscuro y sátira social que ha hecho que "The Boys" sea tan popular.

Uno de los personajes que estaba en duda su continuidad en la serie original era el de Soldier Boy, interpretado por Jensen Ackles, pero contará con una gran presencia en este spin off. Tras varios retrasos, la producción de ‘Gen V’ se inició el pasado mayo de 2022 por lo que se espera que llegue a la plataforma de streaming este 2023, un poco antes de su antecesora. El reparto estará formado por Jaz Sinclair (Marie Moreau), Chaz Perdomo (Andre) y Patrick Schwarzenegger (Golden boy) entre otros. En diciembre de 2022, Amazon Prime Vídeo lanzó el tráiler de esta nueva entrega aumentando así las ganas de verla.