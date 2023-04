Muere el periodista musical y presentador de TVE Carlos Tena, a los 79 años

El periodista, crítico musical, locutor de radio y presentador de televisión español, Carlos Tena, ha muerto a la edad de 79 años, según han ido comunicando en redes sociales sus amigos y compañeros. Ha sido Álex de la Nuez, compositor, productor y ex miembro de Alex&Christina, el encargado de hacerlo oficial: "Ha fallecido mi querido Carlos Tena. No puedo expresar el dolor que supone, ni me voy a explayar en una esquela. 45 años no se resumen en una frase", escribió en su cuenta de Twitter.

Nacido en Madrid en 1943, fue uno de los periodistas, críticos musicales, locutores de radio y presentadores de televisión más conocidos de España. Inició su carrera en Radio Nacional, donde, en 1965, presentó el programa, "Hablando de Discos". Extendió su labor periodística en diarios como "Pueblo", "Madrid", "Diario 16", "El Mundo", la edición española de "Liberación" o "Diario de Barcelona". En 1973 fue nombrado delegado de programas musicales de la emisora pública ante la Unión Europea de Radiodifusión (UER). También dirigió y presentó "Para vosotros jóvenes", que fue Premio Nacional de Radio, "Clásicos Populares" (1976), "Discofrenia" (1980), "A la Luna, a las dos y a las tres" (1982) o "En el aire" (1983).

Cuando se especializó en los apartados musicales participó en espacios vinculados a Radio Nacional y a Televisión Española, donde dirigió y presentó algunos de los programas más míticos de los setenta y los ochenta como 'Popgrama' (1977-1981), 'Música, maestro' (1981), 'Caja de ritmos' (1983), '¿Pop Qué?' (1984) y 'Auanbabulubabalambambú' (1985-1986). Por esos programas pasaron mitos de la música como Mike Oldfield, Queen, AC/DC, Patti Smith, Bob Marley... Y también acogió el debut de Alaska en televisión.

Precisamente fue en "Caja de ritmos" donde surgió una de sus múltiples polémicas por se mente abierta. Surgió con el número musical del grupo Vulpes, titulado 'Me gusta ser una zorra', que supuso la cancelación definitiva del espacio. Su relevancia fue tal en el panorama musical, que logró introducir géneros como el rock progresivo, el punk o el reggae en nuestro país. Además, en la música, entre 1980 y 1985, fue productor de varios álbumes para grupos como Mario Tenia, Johnny Comomollo, Tilburi y Paraíso. Publicó también un libro: 'Historia del Blues' (1996).

Tras años separado de la pequeña pantalla, Antena 3 lo rescató en 1996 para "Lluvia de estrellas", el talent musical presentado por Bertín Osborne y era jurado junto a un divertido Lauren Postigo. Desde 2010 residía en Cuba desde donde publicaba su blog www.tenacarlos.wordpress.com de contenido eminentemente político y que clausuró el 1 de noviembre de 2022.