La esperada serie de Netflix 'La luz que no puedes ver' ya tiene fecha de estreno y tráiler

La esperadísima miniserie de Netflix 'La luz que no puedes ver' ya tiene fecha de estreno y tráiler oficial. La ficción dirigida por Shawn Levy ('Stranger Things'), y que está basada en la novela del premio Pulitzer Anthony Doerr ('All the lights we cannot see'), está protagonizada por Aria Mia Loberti, Mark Ruffalo y Hugh Laurie (Doctor House).

'La luz que no puedes ver' sigue la vida de dos adolescentes durante el apogeo de la Segunda Guerra Mundial: Marie-Laure, una niña francesa ciega y Werner Pfennig, un niño alemán obligado a unirse y luchar por el régimen nazi.

Habrá que esperar hasta el 2 de noviembre de 2023 para poder ver los cuatro episodios de los que se compone el drama coproducido por Netflix y '21 Laps Entertainment'; mientras tanto habrá que conformarse con el tráiler de la misma (y, por supuesto, con la novela que la inspira).