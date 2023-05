«Por H o por B»: fruta madura en árboles gamberros

Una noche en el barrio de Malasaña de Madrid es suficiente para cruzarse, por H o por B, con cualquiera de las protagonistas creadas por Manuela Burló Moreno para el viral corto «Pipas». Allí las conocimos completamente en tan solo tres minutos, pero su universo era tan grande que hubo que recuperarlas para seguir disfrutándolas. SkyShowtime estrena el próximo 26 de mayo la segunda temporada de las aventuras y desventuras de Hache y Belén, en «Por H o por B».

La directora murciana cuenta a LA RAZÓN que vio cómo sus trabajos llegaron a los ojos de las plataformas: «Mi idea no era hacer una serie sobre el corto, pero sí que me enamoré de estos dos personajes. Con el boom de las plataformas, y que empezaron a buscar contenido, uno de los productores me dijo ‘‘oye, mira, me gusta tu universo, me encantaría hacer una serie sobre chicas’’. Y le dije mira, sobre chicas ya está ‘‘Girl’’, que está muy bien, pero si quieres una serie sobre chicas yo te hago una sobre estas dos chicas». No concebía una historia sobre chicas sin «las grandísima interpretaciones que hacen tanto Marta Martín (Hache) como Saida Vental (Belén), son las almas del corto». Sabemos desde la primera temporada que «hay algo autobiográfico, entre comillas, en el sentido de que yo soy de un pueblo de Murcia, que no de Parla, que ‘‘por h o por b’’ terminó viviendo en el barrio de Malasaña de Madrid, cuando vine a estudiar cine».

Fue el propio entorno el que le facilitó «momentos tan surrealistas e hilarantes que sentía que había una cámara oculta y yo era la catetita del pueblo que me la estaban dando. Como el precio de un botijo, que era una decoración. En mi pueblo era algo más cotidiano y aquí se vendía como algo muy cool». Como un Paco Martínez Soria al uso, en la primera temporada H y B se hacen con el barrio y sus peculiaridades metiéndose en todo tipo de situaciones, acompañadas siempre de una tropa singular. El gusto de Manuela Burló Moreno por el cine constumbrista impregna cada diálogo y cada escenario: «De pequeña veía esas películas y él es un grandísimo actor y esas historias me fascinaban». Por tanto hay influencias inequívocas a «Berlanga, lo absurdo, lo cotidiano, lo auténtico español, lo de pueblo...».

Confirmada ya una segunda temporada, tras un final abierto, «el personaje de H dice que acaba de ver dónde va a demostrar su verdadero talento. Y arrancamos segunda temporada, y el espectador descubrirá dónde va a trabajar H y exponer su talento, esa habilidad». Con las chicas situadas, «la primera temporada es la presentación del universo de ellas, de dónde vienen, dónde van, a qué se dedica su familia, por qué son así, los orígenes, los ex novios, un poco todo. Y en la segunda es hacia dónde van». Ocurre en verano, «más colorista, veraniega; viajamos a Benidorm». Y también hay cambios para las chicas: «Han pasado unos meses, pero sí que han crecido, han evolucionado y madurarán todavía más en esta segunda temporada. Y también el peso de la familia. En determinados momentos ocurren cosas que tienes que tomar una serie de decisiones que tendrán una serie de consecuencias para lo bueno o para lo malo. Las vemos sufrir, llorar, pasarlo mal, divertirse, y, por supuesto, reírse y ser muy gamberras». Cinturones, pintauñas, y a pasárselo «Pipas».