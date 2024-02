HBO Max anuncia la llegada de 'The Regime', la miniserie protagonizada por Kate Winslet

La plataforma HBO Max , que muy pronto se quedará sólo con el apellido, ha anunciado la próxima llegada a su catálogo de una miniserie original, 'The Regime', protagonizada por la actriz ganadora de un Oscar Kate Winslet.

Creada por Will Tracy ('Succession') y dirigida al alimón por Stephen Frears ('The Queen') y Jessica Hobbs ('The Crown'), esta ficción británica mezcla la política distópica con el drama y el humor.

'The Regime', que llegará el próximo 4 de marzo a la plataforma de streaming, cuenta la historia de un año dentro de los muros del palacio de un régimen europeo moderno a medida que comienza a desmoronarse.

Con Kate Winslet en el papel de canciller, eufemismo de tirana, el reparto protagónico lo completan Matthias Schoenaerts ('Vida oculta'), Andrea Riseborough ('To Leslie') y Hugh Grant.