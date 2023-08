HBO Max dice adiós a la que fuera una de sus grandes apuestas

Sin pensárselo dos veces la plataforma de streaming británica ha vuelto a hacerlo. Tras cancelar el regreso de la renovada serie ‘Gossip Girl’ y ‘Perry Mason’, ambas con dos temporadas, y suspender en mayo el contrato con David Simon, creador de ‘The Wire’, y en julio el contrato con George RR Martin, creador de ‘Juego de Tronos’ y ‘La casa del dragón’; HBO Max ha tomado la decisión de cancelar otra de las que era sus grandes apuestas: ‘The Idol’.

A finales de junio de 2023 saltaban las alarmas ya que el PTC (Parents Television Council), dirigido por el activista ultraconservador y católico, L. Brent Bozell III, exigía que esta nueva ficción fuera cancelada debido a la gran cantidad de escenas de sexo escabrosas y que no aportaban nada. Tan solo dos meses después parece que la plataforma ha decidido poner fin a esta serie.

Presentada en el Festival de Cannes y protagonizada por el cantante de ‘The Weekend’ Abel Makkonen Tesfaye, y Lily-Rose Depp, hija del famoso actorJohnny Depp, pone fin con tan solo una temporada formada por cinco episodios. "'The Idol fue uno de los originales de HBO más provocadores y estamos conformes con la fuerte respuesta del público. Después de tomarlo en consideración, HBO y los creadores y productores hemos decidido no seguir adelante con una segunda entrega. Estamos agradecidos con los creadores, el reparto y el equipo por su increíble trabajo", revelaba un portavoz de HBO a Entertainment Weekly.

Cabe destacar que según el ranking 2023 de Metacritic, la ficción de Sam Levinson alcanzó una posición no muy favorable: la número 27 de 100. Además en cuanto a las votaciones del público solo obtuvo un 2 de 10 por lo que no es de extrañar que HBO Max allá echo caso a la audiencia cumpliendo sus deseos.