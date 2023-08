Antídotos para la vuelta a la rutina

Ya sé que plantarse delante de la tele no es en absoluto comparable a estar tirado en la playa, compartiendo con los amigos en el chiringuito o descubriendo lugares incomparables con la mochila al hombro, pero llega el momento de volver a casa, a la rutina del trabajo o de las labores cotidianas. Y sí, se hace difícil retomar. Por eso, las distintas plataformas de televisión han preparado distintos estrenos para que, al menos, podamos evadirnos un poco con un poco de entretenimiento y que no caigamos en la depresión posvacacional.

Pensando en eso, desde LA RAZÓN hemos querido presentarles una selección de las distintas series que plataformas como atresplayer, Netflix, Apple TV+ y Prime Video, entre otras, tienen para recién salidas del horno para presentarnos en septiembre.

Y para conectarnos nuevamente con lo nuestro, vamos con las producciones nacionales primero. El estreno más inminente será del de “Entre tierras”, drama emocional ambientado en la España de los años sesenta que atresplayer presentará en el FesTVal de Vitoria y en la que veremos a Megan Montaner como María, una heroína anónima que será capaz de dejar atrás sus propios sueños y abandonar sus aspiraciones sacrificándose por su familia. Otra propuesta que tiene todas las papeletas de ser éxito es “La Red Púrpura”, la segunda entrega de la saga de Carmen Mola tras “La Novia Gitana”, con Nerea Barros en la piel de Elena Blanco, una inspectora de homicidios veterana de la Brigada de Análisis de Casos que nunca descansó en la búsqueda de su hijo Lucas, secuestrado hace 10 años Ahí es nada. Pero no sólo, porque si buscas risas, las tendrás con “Déjate Ver”, una comedia dramática que gira en torno a la búsqueda de uno mismo y la necesidad de trascender en el mundo actual, y “Martita”, una humorista que se cansa de los mismos chistes y no termina de encajar en su nuevo entorno. Si prefieres historias basadas en hechos reales, podremos ver “Camilo Superstar”, que se adentra en la gran aventura que supuso para el icónico Camilo Sesto traer a España el musical internacional “Jesucristo Superstar” en plena época franquista. O si optas por títulos más inclusivos, no te puedes perder “Red Flags”, una ficción centrada en las vidas sexuales y emocionales de cuatro adolescentes; ni mucho menos puedes dejar de ver “Vestidas de Azul”, que no es otra cosa que la continuación de la exitosa “Veneno”.

Si nos vamos al gigante Netflix, nos encontraremos una oferta muy amplia, pero vamos a ir sobre seguro. Así que apúntate el 21 de septiembre para ver el estreno de la cuarta temporada de “Sex Education”, en la que ahora veremos a Otis y Eric un nuevo instituto, enfrentándose a desafíos culturales y sociales. Pero también llega la tercera entrega de “Top Boy”, en la que se decidirá quién será el cabecilla de Summerhouse; la quinta de “Un lugar para soñar” y de “(Des)encanto”; la segunda “Selling The OC”; o una nueva propuesta como la de “Final feliz”, la historia de una pareja felizmente casada, cuyo vínculo se pone a prueba cuando ella sugiere incluir a una tercera persona en su vida sexual.

Y si nos fijamos en Apple TV+, llama la atención la nueva entrega de “The Morning Show”, en cuya tercera temporada cobrarán mayor importancia las alianzas y lealtades en un escenario donde las vidas privadas se convierten en herramientas de confrontación. Pero no nos olvidemos te títulos como “The Changeling”,algo así como un cuento de hadas para adultos, o “Noches en Vela”, una comedia casi romántica que nos cambia los horarios y nos lleva a descubrir la vida nocturna con otra perspectiva.

También en septiembre, pero esta vez en Prime Video, veremos la segunda temporada de “La Rueda del Tiempo”, que narra el camino de un humilde granjero que se entera de que es una figura histórica peligrosa, destinada a cambiar el curso del mundo, para bien o para mal. Otra de las más esperadas es “The Continental: From the world of John Wick”, concebida como la precuela de “John Wick”. Esta vez veremos al joven Winston Scott en los bajos fondos de la Nueva York de los años setenta, donde luchará contra los demonios de su pasado mientras intenta hacerse con el control de un hotel que sirve de punto de encuentro para los criminales más peligrosos del mundo. Y, entre otros títulos como “Written in The Stars” y “Hush Hus”, que les dejaremos descubrir por ustedes mismos, también queremos destacar otro spin off, el de “The Boys”, que llega bajó el nombre de “Gen V”. Esta nueva serie explorará la vida de un grupo de superhéroes que, en plena revolución hormonal, forman parte de un programa universitario y tendrán que poner a prueba sus límites físicos, sexuales y morales mientras compiten por los mejores contratos en las mejores ciudades. No pinta nada mal ¿eh?