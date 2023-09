La inquietante comedia dramática «Déjate ver» de Álvaro Carmona

Álvaro Carmona enamoró con «Gente Hablando», porque en esa serie el guionista y actor hundió las raíces en lo cotidiano hasta incomodarnos de forma magistral. Conversaciones que son verdaderas joyas que te puedes ver una y otra vez en bucle y cada vez suenan mejor. No sobra una frase. De ahí que de pronto cuando sabes que estrena «Déjate ver» entra cosquilleo, inquietud por ver qué es que lo trae de nuevo. La conclusión: No es una serie más. Si alguien cree que se va a sentar delante de la televisión a pasar el rato o quedarse en la indiferencia: que se olvide. Álvaro Carmona estrena hoy en atresplayer (la plataforma premium de Atresmedia) «Déjate ver», protagonizada por Macarena Sanz. Muy protagonizada podríamos afirmar. Vivida, disfrutada y «sufrida» por momentos. «Jamás haré un proyecto en el que la protagonista sea tan protagonista, porque he visto lo que se hace y nadie se merece estar en ese nivel de tensión tantos días», cuenta a LA RAZÓN el creador y director Álvaro Carmona. «Ha sido un proceso muy fuerte», mantiene la aludida, que afirma estar feliz con el proyecto desde el mismo momento en el que llegó el guion a sus manos: «Ha sido un proceso increíble, el equipo ha sido genial y Álvaro es un director fantástico, a pesar de que eran muchas horas de rodaje».

Pero vayamos al lío. La temática: ¿De qué va «Déjate ver»? Para abrir boca nos lo cuenta el propio creador. «La serie trata de la ayudante de uno de los artistas más famosos del mundo. Es Ana, interpretada por Maca, que comienza a desaparecer, literalmente. En este mundo no es tan raro, pero sí que le ocurra a una persona joven. Eso significa que acabaría por desaparecer y se convertiría en alguien que no verá nadie. Se pone en marcha algo tan sencillo y tan complicado como la búsqueda de ella misma y ese es el comienzo de la serie», cuenta el director.

En «Déjate ver» Carmona sigue apostando por los tiempos cortos con 8 capítulos de 30 minutos de duración. El rodaje se ha llevado a cabo en distintas localizaciones de la Comunidad de Madrid y cuenta una historia de fondo sobre la búsqueda de uno mismo y la necesidad de trascender, de ser visto, de sentirse realizado, de conocerse en un mundo cada vez más absurdo. Para ello lo convierte en una comedia dramática que no deja de sorprender. «Es rara de cojones», zanja Carmona entre risas, aunque en realidad hay mucho más trasfondo de lo que parece.

Protagonizada por Macarena Sanz cuenta con un elenco de reconocidos actores como Joan Amargós, Irene Minovas, Iván Massagué, Óscar Ladoire, Miki Esparbé, Carlos Librado «Nene», César Tormo o Ramón Barea, entre otros intérpretes.

La producción de Atresmedia TV, en colaboración con Buendía Estudios, llega hoy a atresplayer y mientras que para Macarena ha sido un desafío la manera de trabajar y ha logrado hacer equipo y «familia», Álvaro Carmona llega exhausto. “Una serie de autor como esta implica mucho trabajo. Soy el primero que llega a la serie y acabo con la última entrevista. A pesar de que sabía la cantidad de trabajo, no esperaba que fuera tan demandante. Mi vida personal ha dado mil vueltas en este tiempo. He cogido diez quilos y los he perdido. El reto ha sido que he salido por el otro lado al final de esto», nos cuenta Álvaro. Ahora llega la otra hora de la verdad y que el público decida. Lo que está claro es que «Déjate ver» no es una serie más.