Jesús Castro larga de 'Masterchef': "Es un 'Gran Hermano' con cacerolas"

Jesús Castro, que saltó a la fama por su papel protagonista en la película 'El Niño', ha rajado del programa 'MasterChef' en la revista 'Hola!'. El actor vejeriego participó en la quinta edición de 'MasterChef Celebrity', de la que resultó ganadora Raquel Meroño, donde fue uno de los primeros expulsados, acusado incluso de "prepotencia" por los jueces.

Pasados unos años y preguntado por su experiencia en la revista 'Hola!', Castro ha afirmado que "creía que era un talent de cocina, pero es como un Gran Hermano con cacerolas". Justificando, a continuación, su crítica: "Buscan conflictos internos, y, al final, lo que menos hacen es cocinar".

"El formato no tiene absolutamente nada que ver con lo que proyectan, al espectador le llega otra cosa que no es lo que está rodando la gente. Yo no aprendí nada de cocina, sé algo de cocina, pero no gracias a MasterChef", remató el artista al que se puede ver actualmente en la serie de Atresmedia 'Cristo y Rey'.