John Malkovich: «La cultura de la cancelación es tramposa por naturaleza»

Ha sido nominado dos veces al Oscar, diseñó moda empujado por su amigo Antonio Banderas, dirigió a Javier Bardem en una de sus primeras películas internacionales y hasta hizo de sí mismo, varias cientos de veces, en un clásico instantáneo de Spike Jonze. John Malkovich, polímata quizá por aquello de estar buscando siempre nuevos horizontes, se mete ahora en la piel de Lucien Lelong, mítico diseñador francés que decidió dejar abierto su taller cuando los nazis llegaron a París. Ese gesto permitió seguir trabajando a su aprendiz más capaz, un joven Christian Dior que, sin que lo supiera nadie, fue clave junto a su hermana para el triunfo de la Resistencia gala. Sobre la guerra, lo moral y hasta el presunto rol de Coco Chanel como espía del Tercer Reich, versa «New Look», que llega esta semana a AppleTV+ con Malkovich, Juliette Binoche, Ben Mendelsohn y Maisie Williams entre el espectacular reparto.

PREGUNTA- ¿Era consciente del papel tan relevante que jugaron Christian Dior y su hermana en la Resistencia francesa?

RESPUESTA- No, no en absoluto. Si sabía de la relevancia de su trabajo para la moda, como sabía también de la de Balenciaga, porque he estado en su museo y he leído muchos libros.

-¿Ha sido distinta la preparación de este papel, siendo usted también diseñador de moda?

-No demasiado, pero sí me ha aportado una visión propia sobre el ímpetu, sobre entender la tenacidad de estos hombres. También es cierto que yo casi siempre he trabajado en Italia, así que no sabía mucha de la terminología usada en Francia, por lo que no fue de gran ayuda.

John Malkovich como Lucien Lelong en "New Look" APPLE

-A veces, da la sensación de que descartamos muy rápido a la moda como una de las bellas artes, quizá por el pijerío alrededor. ¿Lo es para usted?

-Absolutamente, sí. Y entiendo lo que dice, porque ese pijerío, esa frivolidad y esa superficialidad es la misma que critican mis hijos, por ejemplo. Pero es una de las bellas artes por su artesanía y su pasión por el detalle. Amé la profesión durante 24 colecciones, no desde un punto de vista empresarial, sino pasional. Y no la considero una disciplina de privilegiados.

-Después de pasar tiempo con Lelong, ¿entiende su decisión de mantener el taller abierto durante la invasión nazi?

-Por supuesto. La otra opción era dejar que sus trabajadores se murieran de hambre. Durante ese período, la gente hacía lo que podía, no lo que quería. Lelong mantuvo parte del sector francés de la moda a flote, manteniéndola en París cuando los nazis se la quisieron llevar a Berlín. Es lo que había.

"Siempre nos ha gustado tener ídolos, pero nunca han tenido los pies de barro tan frágiles como ahora".

-La serie explora la teoría de Coco Chanel trabajando activamente, incluso sin querer, para los nazis. ¿Es hora de revisar ídolos?

-Bueno, creo que cosas así siguen pasando. Y no puedo si no preguntarme cómo se sentirá esta generación actual, llena de gente que habla desde la superioridad moral, cuando vuelvan a cambiar las tornas y se les critique a ellos actitudes pasadas. Cuando lleguen a los 60, saldrán historias igual de poco bonitas que las de ahora. Siempre nos ha gustado tener ídolos, pero nunca han tenido los pies de barro tan frágiles como ahora. Si uno busca, siempre encontrará que la gente se comporta según su tiempo. No hay que levantar muchas piedras.

-¿Dónde trazamos, entonces, la línea entre la responsabilidad histórica y la cultura de la cancelación?

-La cultura de la cancelación es tramposa por naturaleza. Es dañina y ponzoñosa con todos los artistas, desde diseñadores a raperos. Y lo es porque pinta un cosmos moral del que es imposible escapar. Puedo entenderlo, claro, porque no todos los días tomamos decisiones clave de nuestra moralidad y necesitamos algo a lo que agarrarnos, pero es muy peligroso. En tiempos jodidos, tomamos decisiones jodidas, y eso casi nunca envejece bien, pero tienes que entender el contexto. No tengo redes sociales por lo mismo, porque son muy ruidosas y no me gusta nada el ruido.

-«New Look», de algún modo, es un recordatorio de que hasta en los tiempos más oscuros, somos capaces de seguir con su vida. ¿No es hasta demasiado apropiado, teniendo en cuenta la situación en Gaza o Ucrania?

-Personalmente, creo que estamos programados para sobrevivir a toda costa. No creo que los camareros parisinos les gustase servir a nazis, no creo que a los vecinos de Auschwitz les gustasen los nazis, no creo que la gente sea inherentemente inmoral, pero sí que es inherentemente humana. Estamos genéticamente preparados para seguir adelante, porque es la única vida de la que estamos seguros de su existencia. Quizá haya otra, pero no la podemos probar, así que necesitamos alargar esta todo lo posible. Incluso yendo a lugares inmorales, incómodos, en nombre de la supervivencia.