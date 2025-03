Josep Cister habla claro sobre el futuro de “La Promesa” en TVE tras su impactante giro

La noche del miércoles dejó a los seguidores de “La Promesa” con el corazón en un puño. La ficción estrella de TVE, que sigue dominando las tardes y acumulando éxitos, dio un giro que ha dejado en shock a los espectadores. Mientras las redes arden con teorías sobre el futuro de los personajes, su creador, Josep Cister Rubio, desveló el destino de la serie y su posible continuidad más allá de 2025 en declaraciones a Lecturas.

Pese a que la cadena ya confirmó su renovación hasta finales del próximo año, la gran incógnita es si “La Promesa” continuará en 2026. “Si los espectadores y TVE quieren, claro. Por ahora no sabemos nada”, confiesa Cister, dejando la puerta abierta a una posible nueva tanda de episodios. Aunque no hay confirmación oficial, el éxito arrollador de la serie y la fidelidad de su audiencia podrían ser clave para que siga adelante.

Más allá del futuro a largo plazo, el presente de la serie está en plena ebullición. El brutal acontecimiento que se vivió en el último capítulo ha cambiado las reglas del juego, afectando a todos los personajes y redefiniendo el rumbo de la historia. “Siempre hay que arriesgar. Si no sorprendes, la serie se estanca. Y eso es lo peor que puede pasarle a una diaria”, explica el creador.

Con más de 500 capítulos emitidos, “La Promesa” ha logrado mantener su frescura gracias a un engranaje narrativo que no da tregua. Sin embargo, escribir una ficción diaria con tramas que enganchen no es tarea fácil. “El mayor reto es sentarte frente a una pizarra en blanco y decidir el destino de los personajes. Luego, un equipo de guionistas lo desarrolla, pero la primera idea siempre genera dudas. ¿Será lo suficientemente potente? ¿Va a gustar? Hay que ser muy autoexigente y, a veces, empezar de cero”, admite Cister.

A pesar de la presión, el guionista tiene claro que el éxito no está en complacer a todo el mundo. “Nunca escribo pensando en los espectadores. Es un error. No puedes escuchar todas las voces. Me guío por mi intuición y por lo que a mí, como espectador, me gustaría ver”. También reconoce que no es seguidor de las redes sociales, donde los fans especulan sobre las tramas y el futuro de la serie. “Leo lo justo y necesario. No se puede hacer caso a todas las opiniones, porque cada uno tiene una idea diferente de lo que quiere ver”.

La repercusión de “La Promesa” ha sido tan grande que su victoria en los Emmy Internacionales fue recibida con euforia. Sin embargo, Cister revela que, en un primer momento, no se lo esperaban. “Cuando nos nominaron con ‘Dos Vidas’ nos sentíamos favoritos. Con ‘La Promesa’, no tanto. Nos sentaron en la parte de atrás del Hilton, así que pensamos: ‘Ni queriendo ganamos’. Y de repente… pasó. Fue como si nos tocara la lotería”.

A pesar del reconocimiento, el ritmo de trabajo no cambia. “Al día siguiente coges un avión y sigues escribiendo el siguiente capítulo. No trabajamos para los premios, sino para dar lo mejor a la audiencia”, afirma.

Con el éxito asegurado hasta 2025 y un rumbo narrativo que no deja de sorprender, la gran pregunta sigue en el aire: ¿seguirá “La Promesa” en 2026? “Por ahora no hemos hablado de ello con TVE, estamos centrados en lo que tenemos por delante. Pero si hay ganas por ambas partes, claro que seguiríamos. La sintonía con la cadena es buenísima y nos gustaría continuar con la historia”, concluye Cister.