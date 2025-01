Macarena Gómez desvela el verdadero motivo de su adiós de "La que se avecina"

Macarena Gómez, reconocida por su papel como Lola Reynolds en "La que se avecina", se ha sincerado sobre su breve ausencia de la serie de los hermanos Caballero en una entrevista para el podcast 'Ac2ality'. La actriz cordobesa ha explicado los motivos personales y profesionales que la llevaron a tomarse un respiro tras varios años intensos en el rodaje de la serie que se emite en Prime Video y Telecinco.

"Llevaba 5-6 años muy intensos en 'La que se avecina' y quise descansar", ha confesado Macarena Gómez. La actriz solicitó al productor, Alberto Caballero, un año de pausa, durante el cual exploró otros proyectos. "Me había cansado. Le pedí a Alberto que, si no le importaba, me dejara irme un año. Me salieron otros trabajos, y pasado ese año, le dije que quería volver y me dijo que sí", ha explicado con naturalidad.

Por otra parte, durante la entrevista, Macarena Gómez también ha hablado sobre lo exigente que resulta interpretar a Lola, uno de los personajes más emblemáticos de la serie de Mediaset. La actriz andaluza ha señalado que necesita estar en el set de rodaje para conectar con el papel, algo que no le resulta fácil fuera de ese contexto. "Cuando estoy en el set, puedo hacer de Lola porque me guío por los consejos que me dan para interpretarla. Pero fuera de ahí, no sé hacerlo. El otro día mi hijo me pidió que la hiciera, y me decía que lo hacía muy mal", ha comentado entre risas. La intensidad del trabajo y la profundidad del personaje fueron factores clave en su decisión de tomarse un descanso, algo que consideró necesario para mantener su equilibrio personal y profesional.

@la_queseavecina larazon

Otro tema que ha salido a relucir durante la conversación ha sido el sueldo de los actores en España. Macarena Gómez ha respondido con sinceridad a la pregunta de si se había enriquecido trabajando en una de las series más longevas y exitosas de la televisión nacional. "No, no te haces rico, pero sí rico emocionalmente", ha señalado. La actriz ha explicado que, aunque los actores de "La que se avecina" cobran más que la media en España, los sueldos están lejos de las cifras que manejan producciones internacionales. "Si comparas con lo que cobran los actores británicos en una serie de la BBC, es ridículo. Cobramos bien, pero no son cifras desorbitadas", ha detallado. Asimismo, Macarena ha hablado sobre cómo se divide su sueldo, mencionando que debe destinar una parte significativa a su representante y cumplir con los impuestos. "Cobramos bien a gusto, pero no te haces millonario", ha sentenciado.

Sin duda alguna, la pausa de Macarena Gómez en "La que se avecina" le permitió explorar otros horizontes y proyectos en cine y televisión, demostrando una vez más su versatilidad como actriz. Su sinceridad en esta reciente entrevista refleja la realidad detrás del glamour de la industria, destacando la importancia de encontrar un balance entre la vida personal y profesional en una carrera tan exigente.