El reconocido actor de "La que se avecina" al que le tocó la Lotería de Navidad

La Lotería de Navidad es uno de los eventos más importantes del año desde hace más de 200 años. Se celebra cada 22 de diciembre y desde el 2012 se realiza en el Teatro Real de Madrid. Para participar no tienes que hacer más que comprar un décimo de la lotería en cualquier Administración de Loterías y Apuestas del Estado cuyo valor es de 20 euros.

Cierto es que a lo largo de su historia se han dado diversas particularidades, como el año en el que se entregaron dos premios Gordos, la zona de España donde miles de personas juegan la lotería sin comprarla o la cantidad de famosos a los que les ha tocado algún premio de este sorteo. Uno de ellos es Nacho Guerreros, que protagonizó el papel de 'coque' en la famosa serie "La que se avecina".

El día que le cambió la vida a Nacho Guerreros

El actor Nacho Guerreros, conocido por sus papeles en las series "La que se avecina" y "Aquí no hay quién viva" tuvo un hecho que le cambió la vida. Nacido en la ciudad riojana de Calahorra, tuvo la suerte en el año 2002 de que su familia fue agraciada con el primer premio del sorteo. En esa época todavía no se dedicaba por completo a su profesión de ser actor, por lo que gracias a su padre, que había adquirido varios décimos del número 08103 pudo comprar los derechos de "Brent", una obra de teatro de 1979 que le ayudó a proyectar su carrera y a darse a conocer obteniendo así visibilidad en el mundo teatral.

"Lo recuerdo como una verdadera locura. Yo estaba en la cama aún durmiendo. La noche anterior había trabajado. Entonces me ganaba la vida en un bar de copas. Yo volvía a La Rioja al día siguiente y ese 22 se me hizo eterno. Yo quería salir ya de Madrid para ir a casa a celebrarlo con mis padres. El día 23 aterricé en casa y fue una fiesta. No tuvimos ni cena de Nochebuena ni nada. Todos lo estaban celebrando desde 48 horas antes. Yo me enganché enseguida a la gran fiesta", comentó en una entrevista a 'El Mundo' en 2014.

El actor reconoció en diversas entrevistas que gracias a este premio pudo fundar su propia tienda de diseño y decoración en Madrid, además de comprar los derechos de la obra antes mencionada la cual le abrió las puertas a su profesión actual, demostrando que la Lotería de Navidad sí que puede tocarnos y más que eso, cómo puede cambiarnos la vida para bien.

Mediante sus propias redes sociales Guerreros se encargó de desmentir la teoría de que gracias a la Lotería de Navidad se convirtió en actor. Afirma que este premio lo que hizo fue impulsar su carrera. Explica que en el año 1991 ya se había venido a estudiar a Madrid y 4 años más tarde, en 1995 consiguió su primer contrato de trabajo. La Lotería que le tocó a su familia fue 7 años más tarde, en 2002. Concluyendo que no se convirtió en actor gracias a este premio, sino que le dio el empuje que necesitaba.

Otros famosos a los que les ha tocado la Lotería de Navidad

La Reina Letizia: En primera instancia, ni más ni menos que la Reina de España. El mismo año que contrajo matrimonio con Felipe VI y obtuvo su cargo en la Casa Real, la periodista fue obsequiada con una cantidad que ascendía hasta los más de 26.592 euros en la Lotería de Navidad de 2004. Sin embargo, según informan fuentes cercanas, esta cantidad fue donada a una ONG aunque el nombre de la misma se desconoce, por lo que, el misterio del paradero de esa cifra es todo un misterio. Cabe destacar que estos 20 décimos de lotería fueron un obsequio del periodista Miguel Garau como regalo de bodas

Carmen Lomana: El caso de Carmen Lomana es uno de los que ya he mencionado anteriormente. Uno de esos en lo que el destino hizo su función. La empresaria ha asegurado más de una vez que no compra Lotería de Navidad porque da mala suerte, precisamente. Sin embargo, una vez le regalaron un boleto y dio la casualidad de que acabó siendo el premiado. El plot twist llega ahora, la colaboradora, al no tener presente la importancia de ese décimo, no pudo cobrarlo porque cuando quiso hacerlo ya había caducado.

Madonna: En muchas ocasiones la celebridad ha reconocido ser clara amante de esta tradición, por ello, compra un décimo en algunos países que frecuenta. La suerte le llegó en el año 2012 cuando ganó 120.000 euros gracias al décimo que adquirió en la lotería nacional italiana.