Marvel nos muestra nuevas imágenes del cierre de esta trilogía

Marvel Studios calienta motores para un cierre multiversal de proporciones cósmicas. Si hace unas semanas se reveló el calendario de 2025 en Disney+sumado a los tráileres de dos de las tres películas que llegarán a los cines de la franquicia ("Capitán América: Un nuevo mundo" y "Thunderbolts"), el pasado domingo fue el turno de la serie "What if…?", con el segundo vistazo a la tercera temporada, que será la última de este proyecto de la compañía perteneciente a Disney. La productora, basada en los personajes de cómics de Stan Lee y Jack Kirby, no ha parado de lanzar contenido promocional en estas últimas semanas, agitando el avispero de lo que será el futuro del Universo Cinematográfico de la compañía.

Un final apoteósico

La serie se estrenará el próximo 22 de diciembre en Disney+ y tendremos un capítulo por día hasta completar los ocho que componen esta tercera y última temporada de la serie de animación de Marvel Studios. En el primer tráiler, la gran sorpresa fue ver a Tormenta,la emblemática integrante de los X-Men, aparecerá en la tercera temporada y, en un momento especial, demostrará que es digna de empuñar el mítico Mjolnir. Junto a una de las mutantes más famosas de Marvel, la temporada 3 de "What If…?" contará con personajes como Agatha Harkness, Monica Rambeau, Moon Knight, Visión Blanca, Bucky Barnes, Red Guardian y Kahhori. En este nuevo avance publicado el pasado 8 de diciembre, Marvel Studios ha vuelto a sorprender.

En este nuevo avance de Marvel Studios, la compañía refuerza la idea de final de este proyecto, recomendando que hagamos un repaso a la temporada 1 y 2 de "What If...?" para llegar a esta tercera tanda de episodios con toda la información refrescada en nuestra memoria. La parte tres contará con menos episodios que la anterior tanda, con ocho episodios, siendo estrenado uno por día desde el próximo 22 de diciembre, terminando esta trilogía de Marvel el próximo domingo 29 de diciembre. Marvel quiere un final apoteósico con relación con el futuro del Universo Cinematográfico de la compañía gracias a estos nuevos episodios que de momento sabemos lo siguiente. Los episodios de la temporada incluyen una variedad de historias y personajes emocionantes. Uno de ellos se centra en Red Guardian e incluye a otros personajes como Bucky Barnes, Bill Foster y Ranger Morales, un episodio que originalmente estaba planeado para la segunda temporada. También destaca un episodio inspirado en el anime, titulado "Go-Avengers: Heroes of the Gamma War", en el que los Vengadores, incluyendo a Sam Wilson como Capitán América, Black Widow, Red Guardian, Shang-Chi, Monica Rambeau, Moon Knight, Shuri y Melina Vostokoff, pilotan mechs para enfrentarse a una horda de monstruos Mega-Hulk. Otro episodio incluye a Agatha Harkness en un número musical, mientras que también se presenta un episodio con Shang-Chi en un entorno de temática del viejo oeste, ampliando aún más la diversidad de géneros y situaciones dentro de la serie.