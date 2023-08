Una de las más famosas series de los 80 podría volver, incluso con Brad Pitt y Leonardo DiCaprio

En la memoria de todos aquellos de menos de 50 años está una de las sitcoms americanas que marcaron nuestra juventud y que duró desde septiembre de 1985 hasta abril de 1992. Si les digo "Growing Pains" quizá no les diga tanto como "Los problemas crecen", la mítica serie cómica protagonizada por Alan Thicke, Joanna Kerns, Kirk Cameron, Tracey Gold, Jeremy Miller y Leonardo DiCaprio, entre muchos otros, y que podría volver pronto en forma de spin-off, según ha confirmado el propio Jeremy Miller.

Recordemos que "Los problemas crecen" cuenta las aventuras y desventuras de la familia Seaver en Long Island, Nueva York, tratando situaciones de los jóvenes y los padres de una manera fresca y diferente que atrajo muchísimo público de distintas edades. Los protagonistas de la serie son: el padre, el Dr. Jason Seaver (Alan Thicke), un psiquiatra que ha trasladado su consulta a casa, ya que su esposa, Maggie Malone Seaver (Joanna Kerns), ha vuelto a trabajar como reportera, después de quince años de haber dejado su carrera, para encargarse de sus hijos: el rebelde Mike Seaver (Kirk Cameron), la aplicada Carol Seaver (Tracey Gold) y el travieso Ben Seaver (Jeremy Miller). EL padre se dedica ahora a cuidar de todos sus hijos y además desde 1988 se unió Chrissy Seaver. Durante sus primeros años ella fue interpretada por las gemelas Kristen Dohring y Kelsey Dohring, quienes alternaban el papel. En 1990 el personaje de Chrissy dio un salto a la edad de seis años, y entonces Ashley Johnson tomó el papel. Tiempo después se integró el personaje de Luke Browen (Leonardo DiCaprio) a la serie, quien se mudó con los Seaver.

En declaraciones exclusivas a "DailyMail.com" , Miller, de 46 años, quien interpretó al adolescente travieso Ben Seaver en el programa de 1985 a 1992, dijo que le había propuesto un reinicio a Warner Bros., quien rechazó la idea, pero afirmó que el estudio de entretenimiento tiene su propio ideas para una 'reimaginación' de la serie. Miller reveló que había escrito guiones para honrar a Thicke, quien falleció en diciembre de 2016 e instó a los ejecutivos de Warner Bros. a reconsiderar su decisión de encontrar nuevas caras creyendo que el elenco original complacería a los fanáticos, lograría grandes audiencias y capturaría la nostalgia del programa. Miller, quien trabajó con ex-escritores y ejecutivos del programa en el regreso, dijo: "Creo que un reinicio funcionaría". Todos estaban de acuerdo y entusiasmados con tal vez hacer el proyecto.

Esperemos que tal y como cree Miller, se esté trabajando en un spin-off de la icónica comedia con el elenco original del exitoso programa 'a bordo' para repetir sus papeles, lo que incluiría aunque fuera un cameo de DiCaprio y otro de Brad Pitt, que apareció en la serie de manera ocasional en 1987 y 1989. Como bien ambos recordaron juntos para promocionar "Once Upon A Time In Hollywood". Pitt dijo: "Pero comenzamos en el mismo programa de televisión" y DiCaprio respondió: "Quiero decir, estamos hablando de hace décadas".