Michael Douglas, padre de EE UU

Estadista, diplomático, escritor, científico, inventor, impresor, editor, filósofo, político y padre fundador de los Estados Unidos. Ese era Benjamin Franklin, el protagonista de la miniserie de ocho capítulos que estrena hoy Apple TV+ bajo el mismo nombre, protagonizada y producida por Michael Douglas, ganador de los premios Oscar, Emmy y AFI Lifetime Achievement Award. Con Douglas en el papel titular, «Benjamin Franklin» se estrenó a nivel mundial en Apple TV+ con los tres primeros episodios, seguidos de un nuevo capítulo cada viernes hasta el 17 de mayo.

Franklin o Douglas

La miniserie está basada en el libro de la ganadora del Premio Pulitzer Stacy Schiff «A Great Improvisation: Franklin, France, and the Birth of America» («Una gran improvisación: Franklin, Francia y el nacimiento de América»). La acción sitúa a Ben (Douglas) en 1776, el máximo apogeo de su fama como virtuoso de la electricidad, pero en diciembre de ese mismo año llegará su mayor desafío cuando, con la independencia de Estados Unidos pendiendo de un hilo, se embarca en una misión secreta a Francia. A los 70 años, sin ninguna experiencia diplomática, Benjamin Franklin convenció a una monarquía absoluta para que respaldara el experimento de democracia que proponía. En virtud de su fama, carisma e ingenio, Franklin burló a espías británicos, informantes franceses y compatriotas hostiles para diseñar la alianza franco-estadounidense de 1778 y el tratado de paz con Inglaterra en 1783. La misión francesa de ocho años es el servicio más crucial que Franklin le dio a su país. Los diplomáticos e historiadores todavía lo consideran como el mayor período de servicio de un embajador en la historia de los Estados Unidos; sin la ayuda francesa, EE. UU. no podría haber ganado la Revolución.

Nuestro Franklin, con postizos y extensiones grises y onduladas, llega a Francia para pedir el apoyo francés a su causa, pero la corte del rey Luis XVI en Versalles, lamiéndose las heridas de la última guerra con Inglaterra, se niega a concederle audiencia. Pero la política es caprichosa y consigue acceso aunque sea en una segunda línea no oficial. Finalmente pasará nueve años de su vida allí. Douglas decidió con buen criterio crear un nuevo Benjamin Franklin sin sentirse incómodo por parecerse más o menos físicamente. Su apuesta es hacer un personaje inteligente, encantador, curioso, con sabiduría e ingenio, cualidades del político americano. Además, su fama es tremenda en el país galo, casi como una estrella de rock y usa sus dotes de seducción en los despachos y en las alcobas. Su trabajo es encomiable teniendo en cuenta que casi no llega a poder rodar porque fue sometido a una operación de emergencia. La serie también muestra una galería de animados personajes históricos: Madame Brillon (Ludivine Sagnier), la atractiva vecina de Franklin, atrapada en un matrimonio sin amor y buscando una persona comprensiva; el extravagante dramaturgo Pierre Caron de Beaumarchais (Assaad Bouab), que también es traficante de armas; el compatriota de confianza de Franklin, Edward Bancroft (Daniel Mays), que también es un agente doble británico; y la seductora Madame Helvetius (Jeanne Balibar), cuyos salones son famosos por sus supuestos libertinajes y en quienes Franklin encuentra un espíritu afín. Luego está Temple Franklin (Noah Jupe), el hijo ilegítimo de 17 años del propio hijo ilegítimo de Franklin, al que espera iniciar en una carrera diplomática mientras esté en Francia, pero el camino del niño se desvía en una dirección inesperada cuando se encuentra con el Marqués de Lafayette y su banda de América. Durante los siete años que pasan juntos en Francia, su relación se vuelve increíblemente estrecha cuando descubren un profundo afecto y respeto mutuo, pero esto no significa que no haya desacuerdos a lo largo del camino.

Además, la fortuna de Franklin sube y baja a medida que las colonias no logran tener éxito en el campo de batalla. Mientras tanto, los británicos intensifican una campaña de intimidación y envían al maestro espía Paul Wentworth para infiltrarse en la casa de Franklin. Las tensiones llegan a un punto de ruptura con la llegada de John Adams (Eddie Marsan). Enviado por el Congreso para reforzar los esfuerzos de Franklin, Adams casi los deshace. Franklin regresa a Estados Unidos, a los 79 años, para poner los ojos por primera vez en el país que tanto ha hecho por crear.

Douglas: El actor que se atreve con todo

►Si Michael Douglas tenía que hacer una serie de televisión sería algo grande. «Miré un billete de 100 dólares, y dije, bien, esto será una gran responsabilidad. En este punto de mi carrera, siempre estoy buscando cosas nuevas que hacer. Me sentí atraído como me siento por la mayoría de mis personajes, por los dos lados. Nadie es un completo ángel», dice el actor sobre su papel. También destacó que «el secreto de una buena serie de época como esta es tomar personajes históricos que recuerdes de leer en los libros de historia y darles vida, para entender lo que estaba sucediendo en ese tiempo y hacerlo contemporáneo».