Miguel Bosé se pronuncia sobre el atraco en México: "Fue una desgracia; una terrible aventura"

Mucho se sabe de Miguel Bosé en los últimos tiempos. Mucho. O nada. Todo lo que nos trae el mal viento de las redes sociales. El veneno de una pandemia y el paso de los años ha hecho que de pronto la figura de Bosé se convirtiera en un dibujo inacabado y deteriorado con una historia que, para las nuevas generaciones, queda en el olvido. Tras la serie que versaba sobre su figura y que trajo mucho revuelo en la entonces nueva plataforma de SkyShowtime, Movistar Plus+ presenta una nueva apuesta de nuevo con la batuta de Shine Iberia y Macarena Rey “solo lo hubiera hecho con ella”, dijo el cantante. “Bosé Renacido”, la serie de cuatro episodios de apenas una hora de duración que está ya disponible en la plataforma con estreno semanal desde hoy.

Cuando crees que conoces al personaje, Miguel Bosé se sienta delante de ti y es capaz de redescubrirte primero muchas facetas de su vida que, depende de la generación, quedan en un salvaje pasado, y después las heridas, las vivencias que han definido de manera drástica cada uno de sus pasos. “Este documental es la última entrega de las verdades. Para renacer hay que desprenderse de todo lo que pesa”, relató el protagonista en la presentación en Vitoria dentro del programa del Festival de la Televisión (FesTVal). “Ha sido una catarsis bestial. Es como cuando vas al psicólogo y te sientas para sanar. Decido reconstruir porque siento que ya no hay espacio y no podía seguir adelante. Ahora me siento libre y ligero. Es el gran mérito del documental y viene a completar las otras entregas, que han sido los libros y la serie ficcionada”, contó Miguel Bosé en la presentación en la que Boris Izaguirre hizo de anfitrión y estuvo acompañado de Macarena Rey, Jorge Ortiz de Landázuri, productor ejecutivo de Movistar Plus+ y Pite Piñas, directora del documental.

Bosé admitió su carácter excesivo: "Tengo una creatividad que es una ciclón, una tormenta que tengo que controlar. Ahora están saliendo cosas muy interesantes, diferentes. Es la etapa más madura, lúcida, porque es verdad que el tiempo pasa, los años se acumulan, pero mientras que el cuerpo cruje y necesita de varias ITV periódicas, la cabeza se hace más consistente y capaz. Mi disco duro estaba muy repleto y he tenido que vaciar y crear espacio para poder crear", comentó el artista.

Miguel Bosé, entre otras cuestiones, habló sobre una de las últimas noticias: la del asalto que sufrió en su casa de México: "Nada hace que me vaya de México, es mi segunda patria, me adoran, me quieren mucho. Lo que ha pasado es una desgracia; una terrible aventura que le puede pasar a tantísima gente. Mientras mis hijos estén creciendo ellos van a decidir el lugar donde quieren estar", afirmó.