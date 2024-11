Movistar Plus+ muestra el primer traíler de la serie de Rodrigo Sorogoyen

No es ninguna falacia decir que Rodrigo Sorogoyenes uno de los grandes realizadores de nuestro país, demostrando tanto en la gran como pequeña pantalla sus grandes dotes como cineasta, dejando grandes títulos para la posteridad audiovisual española como son "Antidisturbios", "Que Dios nos perdone", "El Reino" o "As Bestas". El madrileño vuelve a unirse con Movistar Plus+ para sacar al mercado del streaming la ficción "Los años nuevos", cuyos primeros cinco capítulos se estrenarán el próximo 28 de noviembre y la segunda parte de esta nueva ficción llegará al catálogo de la plataforma de televisión de pago más conocida de nuestro país el 12 de diciembre. Movistar Plus+ ha revelado el primer tráiler del nuevo fenómeno audiovisual del ganador de cuatro premios Goya.

Una serie histórica antes de su estreno

La serie aborda la vida de Ana, que cumple 30 años el día de Año Nuevo con la vida aún por resolver: vive en un piso compartido, no le gusta su trabajo, cambia a menudo de amigos... Óscar cumple 30 años el día de Nochevieja con la vida casi resuelta: médico vocacional, amigos fieles, y una relación que va y viene. La noche en la que los dos cumplen los 30 se conocen, se enamoran, y comienzan una relación cuyas idas y venidas se alargarán diez años.

La serie, compuesta de diez capítulos, tiene a Rodrigo Sorogoyen como productor de la misma, dirigiendo además cuatro capítulos de la ficción. El resto de episodios estarán realizados por Sandra Romero y David Martín de los Santos. También participan en el guion Marina Rodríguez Colás y Antonio Rojano. "Los años nuevos" entrará en la historia de ficciones españolas antes de su llegada a Movistar Plus+, ya que es una de las series oficiales que participarán en el Tokio International Film Festival, siendo la primera producción española en hacerlo en el certamen. Además, ya tuvo su estreno mundial en el Festival de Venecia y su première nacional en la SEMINCI.