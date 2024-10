"Los años nuevos", de Rodrigo Sorogoyen ya tiene fecha de estreno en Movistar Plus+

El próximo 28 de noviembre, "Los años nuevos", la nueva serie creada por Rodrigo Sorogoyen, Sara Cano y Paula Fabra, hará su debut en Movistar Plus+. Sin embargo, los seguidores del aclamado director de "As bestas" y "Antidisturbios" tendrán la oportunidad de disfrutar de la serie primero en cines seleccionados, en un movimiento poco común en las producciones televisivas que refuerza el prestigio y la calidad de esta obra.

Producida en colaboración con Caballo Films y en asociación con ARTE France, "Los años nuevos" fue presentada en el Festival Internacional de Cine de Venecia, y antes de su llegada a Movistar Plus+, también pasará por otros festivales internacionales como el Tokyo International Film Festival y la Seminci. Este recorrido en festivales internacionales subraya la importancia y expectativa que rodea a la serie.

Un estreno muy llamativo, un estreno fragmentado

Movistar Plus+ ha optado por un formato de estreno fragmentado para "Los años nuevos", dividiendo la serie en dos partes de cinco episodios cada una. La primera mitad estará disponible el 28 de noviembre, mientras que la segunda parte se lanzará dos semanas después, el 12 de diciembre. Esta estrategia de lanzamiento, que difiere del habitual goteo semanal de otras producciones de la plataforma como "Rapa" o "Querer", busca resaltar los dos tramos temporales que estructuran la narrativa de la serie.

Iria del Rio en la serie "Los años nuevos" Movistar Plus+

La historia de "Los años nuevos" sigue a Ana, interpretada por Iria del Río, y Óscar, interpretado por Francesco Carril, dos personajes que cumplen 30 años en fechas muy cercanas: Ana, el 1 de enero, y Óscar, el 31 de diciembre. Sus vidas, aparentemente opuestas, se cruzan la noche de Año Nuevo, iniciando una relación amorosa que se desarrollará durante una década. La primera parte de la serie se centra en los primeros cinco años de su relación, mientras que la segunda explora cómo el tiempo, las vicisitudes de la vida y la madurez afectan a la pareja.

Por otra parte, la serie aborda temas universales como el paso del tiempo, la evolución de las relaciones y los desafíos personales y profesionales a los que se enfrentan los protagonistas. Con guion de Marina Rodríguez Colás y Antonio Rojano, la historia no solo es un retrato íntimo de una pareja, sino también una reflexión sobre las transiciones vitales que todos enfrentamos al entrar en la madurez. Rodrigo Sorogoyen, quien dirige cuatro de los diez episodios, se ha mostrado entusiasmado por la oportunidad de estrenar "Los años nuevos" en cines antes de su llegada a la plataforma de streaming. "Es una oportunidad única para que el espectador pueda sumergirse de lleno en la historia de Ana y Óscar, en cómo se conocen, se enamoran y se enfrentan al paso del tiempo", ha afirmado el director.

Imagen de la serie "Los años nuevos" Movistar Plus+

Con la participación de Sandra Romero y David Martínde los Santos en la dirección de los otros seis episodios, y un reparto liderado por Iria del Río y Francesco Carril, "Los años nuevos" promete ser una de las grandes apuestas de Movistar Plus+ para cerrar 2024. La serie se perfila no solo como una reflexión sobre las relaciones personales, sino también como un ejemplo del compromiso de Movistar Plus+ con producciones de alta calidad que atraen tanto a la audiencia nacional como internacional.