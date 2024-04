Natalia Verbeke y Ginés García Millán: "Hay algo que compartimos mucho y es que somos muy jugones en el set"

Él es seco y calculador con un duro corazón castellano; ella es alegre y locuaz y la mezcla estallará esta noche en Antena 3 con el estreno de "Una vida menos en Canarias", procedimental policíaco protagonizado por Ginés García Millán y Natalia Verbeke en los papeles de los inspectores Luis Lacasa y Naira Oramas: condenados a entenderse en esta nueva serie original que tras triunfar en atresplayer llega al prime time de la cadena de Atresmedia. LA RAZÓN habló con las autoridades que resuelven un caso criminal en cada capítulo, a pesar de sus diferencias.

P: En la serie, entre los protagonistas, hay una especie de química o anti química, pero los actores solo se llevan 10 años.

Ginés García Millán: "Parece que nos llevamos más, ¿no?¿por mí lo dices? Ella que es vital y alegre y tal. Claro, yo soy un machacado. Tengo mis dolores y mis heridas. Claro, eso también se nota"

P: ¿Es más fácil hacer a Lacasa calmado o en sus explosiones de ira?

Ginés García Millán: "Hombre, lo bonito de este personaje, de cualquier personaje, son los matices. Si un personaje te da la opción de tener una serenidad, una calma, pero, de repente, podemos ver otra cosa, pues eso es mucho más rico para trabajar. El personaje está muy bien escrito, pero también hay cosas que no sabemos del personaje que vas aportando. Muchas veces en esa serenidad o en esa calma o en lo que no se dice, también está lo que se intuye del personaje. Es un personaje que ha sufrido cosas terribles en la vida: la pérdida de su mujer, la pérdida del amor, la pérdida de la ilusión en su oficio, la traición de un amigo muy querido. Esto vamos a ver cómo se desarrolla. Ahora hemos visto cinco capítulos. Todo esto porque la serie tiene sentido del humor, pero también hay esa parte que es lo que le hace interesante al personaje; un personaje que tiene su misterio. Y ahí estamos creándolo. Siempre digo que estamos en periodo de creación de Luis Lacasa; hemos visto alguna cosa, pero creo que puede tener un recorrido maravilloso".

P: El personaje de Naira evoluciona desde el rechazo al nuevo inspector, hasta el «a veces tiene razón».

Natalia Verbeke: "Siempre tiene razón. Es el inspector de policía más brillante con el que Naira se ha cruzado en la vida. Le provoca un juego intelectual muy grande; la descoloca constantemente y eso a ella la divierte. Luis Lacasa es un aliciente muy grande para Naira. Ella tiene un optimismo y una alegría, pero de repente se encuentra con una persona absolutamente fuera de este mundo".

P: Natalia, ¿se parece a su personaje?

Natalia: "Soy muy intuitiva, para nada cerebral en ese sentido. La verdad es que la entiendo bastante bien. Sí, pero no soy tan brillante como ella".

Ginés: "No, no somos tan brillantes. Luis y Naira son más inteligentes. Son más brillantes, son buenos policías. Nosotros bueno, hay cosas que sí que compartimos con los personajes. Creo que soy una persona con cierta serenidad".

Natalia: "Pero luego es muy payaso".

Ginés: "Soy muy payaso, mucho más que Luis y, por fortuna, no he sufrido las cosas tan dolorosas que ha pasado Lacasa en la vida. Pero trabajar esas cosas de los personajes que están alejadas de nosotros, es un regalazo. Porque es muy divertido. Y si hay algo que compartimos mucho es que somos jugones; intentamos jugar en el set, quitarle hierro al asunto, intentamos divertirnos con nuestro trabajo. Y en este caso, hemos hecho también lo que hemos podido, porque tampoco tuvimos tanto tiempo para rodar. Y teníamos que ir a encontrar la serie, o sea, buscar la serie, a ver el tono, eso era lo difícil. Ahora, si tenemos la fortuna de hacer más capítulos, pues vamos a disfrutar empezando conociendo muchas cosas".

P: A pesar de las bromas de Luis Lacasa, les ha gustado rodar en Canarias.

Ginés: "Lo digo para que lo sepan todos los canarios, canarias y mis amigos de allí, que a mí me encanta. Que soy de un sitio de sol, soy murciano, y me encanta la playa y me encanta la arena, pero a mi personaje no. Entonces esto es lo divertido, esto es lo que tiene la serie, que esto es una fantasía. Y además Canarias tiene uno de los índices de criminalidad más bajos".

Natalia: "Que haya un muerto cada día en Canarias es imposible".

Ginés: "Luego rodar allí, pues mira, también es verdad que nos pillaron olas de calor y el incendio".

Natalia: "Tuvimos muchas dificultades para rodar que tuvimos que vencer. Había que cumplir un plan que tenía que salir adelante dentro de unas dificultades muy grandes. Y lo que nos hizo mantener mucho la sonrisa también fue la isla, el poder estar allí, disfrutar de sus playas y de su gente".