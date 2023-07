Netflix gasta 27 millones de euros en la nueva película de He-Man y la cancela indignando a los fans

Parece que Netflix no está a gusto ni cuando gasta millones de dólares en u proyecto apasionante, que además cuenta con el respaldo de los fans. Según algunas fuentes, la plataforma ha descartado sus planes de filmar una película que continuaría con personajes en vivo la estela creada por la famosa serie "The Masters of the Universe", basado en He-Man y otras figuras de Mattel, con planes en proceso desde 2019.

Pero no se trata de un proyecto en fase de papel, si no que la plataforma ya se ha gastado la locura de 23 millones de libras (más de 27 millones de euros) en el proyecto. Según "Variety", y a pesar de la envergadura del proyecto, Netflix ha decidido cancelar la película por "preocupaciones presupuestarias", ya que la estimación apunta a que el coste total tras el desarrollo eran en realidad "el doble" de la cifra informada.

Netflix ya había lanzado una serie animada, "He-Man and The Maters of the Universe" en 2021, mientras que otros dos programas, titulados "Masters of the Universe: Revelation" y "He-Man and the Masters of the Universe", también están en la plataforma. Pero parecía que tenían problemas para hacer despegar la película de acción en vivo, ya que el proyecto ya había pasado por dos estudios; Warner Bros. y Sony Pictures. Desde 2019 diversos rumores han hecho tambalearse el proyecto, ya que Kyle Allen, de 28 años, iba a ser el actor principal, pero anteriormente se había informado que sería Noah Centino quien asumiría el papel de He-Man. En la dirección se había indicado como responsables al dúo Adam y Aaron Lee ("The Lost City"). Los ejecutivos de Mattel, Julia Pistor y David Voss, también estaban a bordo para servir como productores ejecutivos en nombre de la compañía de juguetes.

Mattel ha confirmado a "Variety" que la película ya no está en Netflix, mientras que un representante de Netflix se negó a comentar. La película se basaría en la ahora icónica línea de juguetes de Mattel, que generó la serie animada de 1983 He-Man and the Masters of the Universe. La línea de juguetes también generó la película de acción en vivo "Masters of the Universe" de 1987, donde Dolph Lundgren interpretó a He-Man y Frank Langella interpretó a Skeletor.