La nueva apuesta de Telecinco, "La Favorita 1922", ya tiene fecha de estreno

Telecinco ya tiene lista su nueva gran apuesta de ficción para esta temporada: "La Favorita 1922", un drama de época que mezcla amor, traición y gastronomía en el Madrid de los años 20. Creada por Josep Cister y producida por Bambú Producciones, la serie llegará a la parrilla el lunes 17 de marzo a las 23:00 horas, justo después de "Supervivientes: Última Hora", en un intento de blindar su estreno con uno de los programas más potentes de la cadena.

El proyecto no solo cuenta con una historia potente, sino con un reparto a la altura. Verónica Sánchez ("Sky Rojo") encabeza el elenco como Elena de Valmonte, una aristócrata atrapada en un matrimonio opresivo, que encontrará en la cocina su refugio y su tabla de salvación. A su lado, Luis Fernández ("Los Protegidos") da vida a Julio, el misterioso propietario del local donde Elena intentará cumplir su sueño de abrir un restaurante. Les acompañan Andrea Duro, Fernando Cayo, Maribel Salas, Elena Maroto, Raquel Querol y Joel Sánchez, entre otros.

La trama arranca en Sevilla, donde Elena vive sometida a su marido Adolfo, un hombre autoritario que no duda en menospreciarla. La cocina es su única vía de escape, pero una noche todo cambia. Un incidente inesperado la obliga a huir a Madrid junto a su doncella, Cecilia (Raquel Querol). En la capital, encuentran refugio en un restaurante abandonado, y es ahí donde Elena toma una decisión que lo cambiará todo: convertir ese local en el mejor bistró de la ciudad.

Sin embargo, el camino al éxito no será sencillo. Elena desconoce que el restaurante tiene un pasado problemático, y su nuevo socio, Julio, no ha sido del todo sincero con ella. Además, la búsqueda de un equipo de confianza traerá consigo desafíos, alianzas inesperadas y conflictos con figuras del pasado que no están dispuestas a dejarlas escapar.

"La Favorita 1922" no es solo un drama de época, es una historia de supervivencia, segundas oportunidades y lucha contra el destino. Con un guion que pone el foco en los conflictos de clase, la posición de la mujer en la sociedad y la pasión por la gastronomía, la serie busca convertirse en uno de los títulos más destacados de la ficción nacional.

Para generar expectación, Telecincoorganizará una premiere en Madrid el miércoles 13 de marzo, con alfombra roja incluida, que se podrá seguir en Divinity a partir de las 18:30 horas. Esta estrategia recuerda a la que la cadena usó con "Entrevías" y "Escándalo, relato de una obsesión", y refuerza la idea de que Mediaset confía en el potencial de la serie.

¿Logrará "La Favorita 1922" consolidarse en el competitivo panorama de la ficción española? ¿Conectará con la audiencia de la misma manera que lo hizo "La Promesa"? El lunes 17 de marzo empieza el viaje de Elena y su equipo en Telecinco.