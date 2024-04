“Un nuevo amanecer” en abierto

Después de varias semanas de éxito en el catálogo de atresplayer, laSexta estrenará este miércoles 24 de abril, a las 22:30 horas, la serie original de Atresmedia TV“Un nuevo amanecer”. Una dramedia, como la definió el propio José Corbacho, su creador y director (en colaboración con Belén Macías) que tiene a Yolanda Ramos como protagonista. Y bastan esos dos nombres para tener las risas aseguradas, aunque según el propio Corbacho, “la comedia surge de situaciones duras, muy dramáticas y reales”, como lo expresó a LA RAZÓN durante las entrevistas de la presentación de la producción.

En “Un nuevo amanecer”, Yolanda da vida a Candela Nieto, una “diva” de la televisión venida a menos por culpa de los excesos y las adicciones. Ella misma se presenta en el primero de los ocho capítulos de la primera temporada: “Me llamo Candela Nieto y soy actriz. Bueno, y una celebrity también. Ahora trabajo de jurado en el Talent Show ‘Tú sí Tú no’, el programa de televisión de más audiencia en España. Ah! Y también soy adicta. Sí. Cocaína. Me gusta. Por eso a veces se me va la cabeza. Igual debería ingresar en un centro de rehabilitación. No sé. Bienvenidos a mi vida. No te asustes, en el fondo estoy bien. ¿Vienes?”.

Claramente, Candela no está bien, ya no controla ni su vida personal, está separada y con una hija que pasa más tiempo con su padre y su abuela que vive con ella, ni profesional, que cada vez es más desastrosa. Sin embargo, su familia es ese polo a tierra que a veces la hace reflexionar y la que la lleva, aunque lo oculte, a buscar ayuda para rehabilitarse, aunque no como ella quisiera, pues su ego le pide un centro de mayor categoría que el que, finalmente, puede costease.

Con ese punto de partida, "Un nuevo amanecer" se adentra en un mundo donde todo puede suceder. Como dijo Corbacho, "me gusta desafiar la idea de que 'la realidad supera a la ficción'. Prefiero llevar la ficción más allá de lo que la realidad puede alcanzar. Así que sí, en última instancia, jugamos con elementos cotidianos. De hecho, hay personas en la serie que interpretan a versiones de sí mismos, como Anne Igartiburu o los miembros del jurado. Es ciertamente un mundo ficticio donde ocurren cosas reales, pero, si te fijas, siempre va un paso más allá para añadir un toque de reflexión, comedia o incluso terror".

El mismo creador explicó que la serie refleja la dualidad de la vida, con momentos divertidos y otros desgarradoramente tristes y destacó la importancia de que los personajes sean auténticos para conectar con la audiencia, a pesar de la apariencia caricaturesca que puedan tener. La inspiración para la serie surgió hace seis años, cuando visitó un centro de rehabilitación y se dio cuenta de que las personas que luchan contra las adicciones tienen historias humanas complejas, donde la comedia y el drama coexisten.

"El elemento de realidad puede ser tan impactante como lo ficticio", señaló también Yolanda. Por ejemplo, mencionó un momento clave en la serie: Candela está con su madre y su hija, a punto de mentirles diciendo que se va a Sevilla a grabar, cuando en realidad se dirige a una clínica de rehabilitación. En esa escena, la intensidad es palpable, ya que Candela ve a su hija en casa pero siente una distancia abismal entre ambas, dejando de lado su personaje cómico para revelar su lado humano, destrozado por la soledad. Esta dualidad entre comedia y drama impregna la serie, anclándola a la realidad y evitando que sea percibida únicamente como una comedia.

Aunque en ocasiones «Un nuevo amanecer» puede parecer una sátira mordaz del mundo de la televisión y el espectáculo, en realidad es un medio para narrar una historia que podría desarrollarse en cualquier ámbito. Para lograrlo, además del destacado papel de Yolanda Ramos, la trama reparte las responsabilidades de manera coral entre un elenco compuesto por Cecilia Freire, Vicky Peña, Ágata Roca, Pau Durà, Abril Zamora, Alicia Falcó, David Selvas, Daniel Bayona Miller, Artur Busquets, Francesc Ferrer, Judit Martín, Nadal Bin, David Ramírez y Mirela Balic, entre otros. Asimismo, la serie cuenta con colaboraciones especiales y apariciones de otros actores.

Los usuarios de premium de atresplayer podrán ver este domingo 28 de abril el estreno del octavo y último capítulo de la primera temporada en la plataforma, mientras que los televidentes de laSexta tendrán esta noche, en abierto y en una emisión única, los tres primeros episodios de “Un nuevo amanecer”.

