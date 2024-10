Oderbruch y On Thin Ice: Putin vs. Greenpeace, Premios Mejor Serie de Ficción y No Ficción de South International Series Festival 2024

La celebración de la segunda edición del South Internacional Festival Series de Cádiz llega hoy a su fin con el palmarés de los premios. De esta manera, Oderbruch, ha sido destacada con el premio “Mejor Serie de Ficción”; On thin ice: Putin vs. Greenpeace como Premio “Mejor Serie de No Ficción”; y Joan y Alive, The Andes Plane Disaster “Premios del Público” a las secciones de Ficción y No Ficción respectivamente, son cuatro de los siete premios anunciados hoy 31 de octubre por el jurado de la II edición de South International Series Festival, la cita seriéfila gaditana que en este jueves ha llegado a su fin, en un palmarés que se completa con los premios “Al Mejor Guión de Serie de Ficción” que ha recaído en Joan; el premio al “Mejor Reparto” para La vida breve; y el “Premio Especial del Jurado a Serie de No Ficción”, otorgado a SAC: en la mente del criminal.

Todo ello ha sido dado a conocer en la rueda de prensa convocada por el Festival en este medio día, que ha contado con la presencia y conducción de Joan Álvarez, director de la cita, quien ha estado acompañado por los presidentes del jurado de Ficción, Rémi Tereszkiewicz, y la del jurado de No Ficción, Ángeles González Sinde, junto al resto de miembros del mismo.

En su intervención, Álvarez ha mostrado su agradecimiento a todas las plataformas y asistentes a South 2024, y ha comunicado que los datos de balance se podrán conocer dentro de unos días, al haberse decidido mantener la jornada de hoy para comunicar exclusivamente el palmarés, como señal también de la disminución de actividades del festival por los acontecimientos vividos.

Por su parte, Rémi Tereszkiewicz, presidente del jurado de Ficción ha sido el encargado de anunciar los premios otorgados a las series que han participado, a concurso, en dicha categoría, junto a Ana Torrent y Virginia Yagüe. Concretamente, ha explicado el motivo por el que dicho jurado ha decidido entregar los premios:

Mejor Serie de Ficción a Oderbruch, destacando que “gracias a la creatividad de la serie y la destreza técnica de sus creadores, esta propuesta se convierte en una experiencia cautivadora que juega con los géneros y el suspense, logrando una mezcla perfecta entre lo creativo y lo estético, y sumergiendo al espectador por completo en la historia”.

Joan, premiada

Mejor Guion de Serie de Ficción a Joan, destacando que “gracias a la precisión de su escritura y a un ritmo que aporta gran fluidez a la intriga, la serie combina un retrato realista y reconocible que enriquece profundamente al personaje principal”.

Mejor Reparto para La vida breve, indicando que “este premio es el resultado de un esfuerzo compartido entre el elenco y los directores para alcanzar el tono perfecto, reflejando la energía y el talento de cada uno de sus integrantes”.

En el palmarés de No Ficción, Ángeles González Sinde, acompañada de Julio Rojas y Sofía Squittieri, han anunciado los premiados y expuesto los siguientes motivos:

Mejor Serie de No Ficción para On thin ice: Putin vs. Greenpeace, “por utilizar con maestría el lenguaje audiovisual para contar en primera persona un momento geopolítico que supuso un giro en la historia contemporánea de manera apasionante, comprensible y cercana”.

Premio Especial del Jurado Serie de No Ficción para SAC: en la mente del criminal, “por hacer un delicado ejercicio de descripción de personajes que dan cuenta de la dificultad de las investigaciones policiales desde una visión humana que respeta la dignidad de todas las voces”.

Además, el jurado de No Ficción también ha entregado una Mención Especial para La historia del reguetón “por el complejo y rico retrato de una sociedad y su historia a través de un género musical vivo y actual de manera atractiva para todas las audiencias”.

Pero no solamente han hablado hoy jurados y voces autorizadas, sino que también lo han hecho las más de 1580 personas del público que con sus votos han decidido que Joan y Alive, The Andes Plane Disaster se alcen con los premios del Público a la Mejor Serie de Ficción y de No Ficción, respectivamente. Además, amén de estos premios oficiales, se ha dado a conocer que el Premio South Boost, otorgado por un jurado, que en esta II edición de South ha estado conformado por Sara Sevilla, de Spain Film Comission; Isabel Cabrera, directora adjunta de RTVA; Manuela Ocón, directora de Producción de Movistar+; y Xelo Montesinos, directora general de Unicorn Content; ha recaído en el proyecto La Roca, de Rocío Sepúlveda (creadora) y Teresa Segura (productora Different Entertainment). El jurado ha destacado que “apunta a dilemas humanos atemporales que abrazan la literatura universal. Gibraltar en los años 60 se convierte, a través de esta ficción histórica, en un conflicto no resuelto que demuestra que las barreras físicas no cumplen su objetivo de separar las emociones humanas. Un proyecto viable, con una estructura sólida y una amplia proyección internacional”.

Además, el jurado también entrega una Mención Especial a El futuro del ayer, de Gorka Mata y Víctor Fernández (creadores y coproductores Dracma 3D) y Ángel Tirado (coproductor Tarkemoto Films), incidiendo que “esta docuserie apunta a un target muy definido, con un planteamiento original y comprometido, una estructura sólida y una selección de entrevistados de primer nivel”.