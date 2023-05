Prime Video pone fecha de estreno a la 2ª temporada de 'La rueda del tiempo'

Amazon Prime Video fijó el 1 de septiembre para el estreno de la temporada 2 de la serie épica de fantasía 'La rueda del tiempo'. También se han lanzado por primera vez algunas imágenes inéditas de esta segunda temporada. La ficción es una coproducción de Amazon Studios y Sony Pictures Television Studios.

Basado en la exitosa serie novelística de fantasía de Robert Jordan 'The Wheel of Time', un humilde granjero, Rand al'Thor (Josha Stradowski), descubre que él es The Dragon Reborn, una peligrosa figura de la historia destinada a salvar el mundo... o romperlo. Desesperado por protegerlo del Oscuro, un ejército de poderosas hechiceras debe tener en cuenta su creciente poder y su locura invasora.

'La rueda del tiempo' gira y se acerca la Última Batalla. Aunque Rand pensó que había destruido al Oscuro, el mal no se ha ido del mundo. En la segunda temporada, amenazas nuevas y muy antiguas buscan a los jóvenes amigos de Two Rivers, ahora dispersos por todo el mundo. La mujer que los encontró y los guio ahora no puede ayudarlos, por lo que deben encontrar otras fuentes de fortaleza. Uno en el otro, o ellos mismos. En la Luz... o en la Oscuridad.

'La rueda del tiempo' también está protagonizada por Rosamund Pike como Moraine Damodred, Daniel Henney como Lan Mandragoran, Zoë Robins como Nynaeve al'Meara, Madeleine Madden como Egwene al'Vere, Marcus Rutherford como Perrin Aybara, Dónal Finn como Mat Cauthon y Ceara Coveney como Elayne Trakand.