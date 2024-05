El protagonista de "Seinfeld" que ha confesado que padece cáncer: "Habría muerto en 8 meses"

En 1989 Larry David y Jerry Seinfeld regalaban al mundo la serie "Seinfeld". Un total de nueve temporadas y 180 episodios sobre el edificio de apartamentos del personaje de Jerry en el Upper West SIde de Manhattan. Ha sido clasificado entre los mejores programas de televisión en publicaciones como "Entertainment Weekly" y "RollingStone". Sus cuatro principales actores, Jerry Seinfeld, Jason Alexander, Julia Louis-Dreyfus y Michael Richards han tenido después una prolífica carrera. Ahora, el actor que interpreta a Cosmo Kramer (Richards) acaba de revelar que arrastra importantes problemas de salud.

Michael Richards, de 74 años, mejor conocido por interpretar a Cosmo Kramer en “Seinfeld”, lanzará el próximo 4 de junio sus propias memorias, “Entrances and Exits”, y en sus páginas detalla cómo le diagnosticaron cáncer de próstata en etapa 1 en 2018, después de que un chequeo de rutina mostrara niveles altos de PSA. “Pensé, bueno, este es mi momento. Estoy listo para partir”, le ha confesado a "People". Sin embargo repensó: “Pero unos segundos después me vino a la mente mi hijo y me escuché decir: “Tengo un niño de 9 años y me gustaría estar cerca de él. ¿Hay alguna manera de que pueda tener un poco más de vida? El ganador de tres premios Emmy por su papel, dijo que sus médicos le recomendaron una cirugía para extirparle la próstata.

"Había que contenerlo rápidamente", afirma. “Tuve que someterme a una cirugía completa. Si no lo hubiera hecho, probablemente habría muerto en unos ocho meses”. Precisamente el diagnóstico fue lo que le lanzó a escribir sus memorias: "Tenía más de 40 diarios que había llevado a lo largo de los años y quería hacer una revisión completa de mi vida". Según se sabe, en sus memorias también aborda la infame controversia de 2006, cuando utilizó la palabra "negro" (Nigger) durante una rabieta racista para reprender a alguien que interrumpía en un club de comedia. Se disculpó públicamente con “David Letterman” en ese momento, pero también dejó el centro de atención después de eso, poniendo fin efectivamente a su carrera.

Entre otras confesiones habla de su rechazo a la estrella en el paseo de la fama y también que “dije que no a presentar 'Saturday Night Live' dos veces porque no me sentía lo suficientemente bien. Nunca estuve realmente satisfecho con mi actuación en 'Seinfeld'. La fama magnificó mis inseguridades”.