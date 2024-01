«Sanctuary»: Caza de brujas en el Siglo XXI

La caza de brujas es un tema recurrente del cine y la televisión desde hace muchos años. Recordemos triunfos como «Embrujadas» en la pequeña pantalla o «Las brujas de Eastwick» en las salas. Alrededor de algún tipo de aquelarre, y ya sea en el pasado o en el presente (Europa siglo XIV o Estados Unidos en el XVII), el dominio de sus poderes de estos seres fantásticos, casi siempre mujeres, han deparado tramas de magia, venganza, acción y hasta terror. En esta línea, el próximo viernes 5 de enero, el servicio de streaming premium AMC+ estrena en exclusiva «Sanctuary, historia de una bruja», adaptación de la novela homónima y una de las más vendida de V.V. James, está ambientada en un pequeño pueblo inglés donde la brujería es real. El primer día comenzará con la emisión de dos episodios, mientras que los siguientes capítulos, hasta los siete que completan la ficción, se irán estrenando en exclusiva semanalmente en AMC+.

Escrita y creada por Debbie Horsfield («Poldark»), se desarrolla en un lugar donde, durante cientos de años, las brujas han vivido pacíficamente como miembros valiosos de la sociedad siendo incluso veneradas (hasta ahora). La trama se centra en Sarah (Elaine Cassidy, «The Paradise»), la bruja residente del Santuario, en quien la ciudad confía para resolver sus problemas cuando los remedios convencionales no funcionan. Pero cuando la estrella del rugby local, Dan Whitehall, muere trágicamente, comienza una corriente de sospecha y miedo hacia Sarah y su hija adolescente, Harper (Hazel Doupe, «You are not my mother»). Mientras tanto, Abigail (Amy De Bhrún, «End of Sentence»), la madre del niño fallecido, empieza una caza de brujas moderna para vengar la muerte de su hijo. El debut literario de V.V. James es una trama de suspense que entrelaza «Big Little Lies» con «Prácticamente magia», con un oscuro misterio de cuatro mujeres con un secreto malvado y una investigación que acabará minando los cimientos de la ciudad inglesa de Connecticut. Una suerte de brujas modernas que llevarán al espectador a recordar el miedo a los que son diferentes y la persecución a la que siempre acaban siendo abocadas. Los guionistas irán guiando a aquellos más avispados a caminos cortados que no llevan a ninguna parte. Todo se desarrolla con una apariencia muy convincente en el presente y toca temas como el amor, el dolor y la venganza. Junto con Cassidy, Doupe y de Bhrun, «Sanctuary: Historia de una bruja» también cuenta con Stephanie Levi-John («La princesa española») , Valerie O’Connor («Nowhere Special») , Kelly Campbell («Vikings») y Stephen Lord («Coronation Street»), entre otros. La serie cuenta con la producción ejecutiva de Monumental Television («Mrs Sidhu Investigates» , «Harlots» ) y está dirigida por Lisa Mulcahy y Justin Molotnikov .

La serie no está exenta de drama familiar y nos sitúa sobre la advertencia de los peligros de los prejuicios y la paranoia social. La protagonista, Sarah Fenn, está ansiosa porque su hija adolescente siga sus pasos como bruja, aunque Harper nunca ha mostrado un interés por seguir el negocio familiar. Todo se tuerce cuando una amiga íntima de Sarah pierde a su hijo y desata una moderna caza de brujas que alcanzará a toda la tranquila comunidad de Sanctuary.