Caso Pistorius: La segunda muerte de Reeva una década después

«Reeva fue un regalo de Dios. El regalo más preciado, que tú me quitaste. Ella nunca tendrá nietos, nunca se casará, nunca tendrá un vestido de novia. Le has robado la vida. Barry y yo la queríamos con toda el alma, y ahora, tenemos que vivir sin ella desde hace 10 años». El 24 de febrero de 2013 el mundo se levantaba con la noticia del asesinato de la modelo sudafricana de 30 años Reeva Steenkamp, a manos de su novio, el atleta Oscar Pistorius. Ahora, diez años después AMC Crime estrena el sábado 26 de noviembre en exclusiva la miniserie documental de tres episodios «Reeva y el caso Pistorius» («My name is Reeva») dirigida por Warren Batchelor (« Salirse con la suya»). La emisión forma parte de la programación especial con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Con las palabras que abren este artículo comienza este documental que sigue a los padres de Reeva, Barry y June Steenkamp cuando se cumple una década desde que su hija fue asesinada y el culpable está cumpliendo una condena de 13 años en la cárcel. En marzo de este año se le ha denegado al medallista olímpico la libertad condicional, ya que se opina que aún no está preparado. En los tres capítulos de la miniserie Batchelor, que conoció a los Steenkamp durante la vista de apelación de Pistorius, pasamos mucho tiempo en casa del matrimonio que explica, por primera vez y ante las cámaras, cómo sobrellevan el duelo. Además, según el sistema penitenciario de Sudáfrica tanto el culpable como la familia de la víctima pueden acceder a un encuentro denominado Diálogo entre víctima y delincuente (ofensor). En los primeros compases de la serie la abogada del matrimonio nos informa que la cinta acompañará a los Steenkamp mientras se piensan lo que hacer y lidian con sentimientos encontrados. También hay reconstrucción de lo que pasó aquella noche del día de San Valentín con el testimonio de varios especialistas, mientras otros como Calvin Mollet, autor con su hermano Thomas de «Oscar vs la verdad», formula una sencilla pregunta cuestionando la veracidad de su testimonio. El episodio también repasa la vida de Reeva Rebeca y los muchos retos a los que se enfrentó ofreciendo a la audiencia una perspectiva de quién era en palabras de su familia y sus amigos e imágenes caseras. En el segundo episodio averiguamos que será Barry quien se reúna con Pistorius para escuchar lo que tenga que decir y formularle las preguntas que crea oportunas. Visiblemente enfermo y cansado, el padre de Reeva no pierde la esperanza de que el deportista le confiese lo que de verdad sucedió aquella fatídica noche, fuera de la versión del temor a un ladrón que defendió Pistorius durante el proceso legal.

En el segundo episodio sigue un relato detallado de cómo los hermanos Mollett desmintieron en su libro el testimonio de Oscar Pistorius, al tiempo que revelaban poco a poco una versión más siniestra de los hechos. Todo apunta a una posible discusión de la pareja por motivos que se desconocen y probablemente nunca se sepan. Sin apartarse de la protagonista principal también se habla en esta entrega de la recuperación de Reeva tras un traumático accidente y sus primeros pasos en el circuito profesional de modelos de Johannesburgo. Se acerca el momento del desenlace, y en el episodio final sigue a Barry y June durante la preparación de su reunión con Pistorius. Ellos podrían revocar cualquier petición de libertad provisional, aunque sorprendentemente ambos cónyuges opinan distinto sobre los plazos. La serie recrea gracias a Calvin Mollet la versión de los hechos más probable según su investigación. El periodista Barry Bateman revela un descubrimiento sorprendente que podría sugerir porque discutieron Oscar y Reeva. Pero no hay perdón por ambos lados y los Steenkamp nunca descansarán del todo.