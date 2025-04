De Snape a Dumbledore: así será el nuevo reparto adulto de la serie “Harry Potter” en Max

La adaptación serializada de “Harry Potter” empieza a tomar forma y, con ella, la inevitable comparación con sus predecesores. HBO Max ha despejado uno de los grandes misterios en torno al ambicioso proyecto: los primeros rostros que recorrerán los pasillos de Hogwarts. Y no son precisamente de perfil bajo. Aunque aún se desconoce quiénes serán los nuevos Harry, Hermione y Ron, el canal ha confirmado seis actores que asumirán algunos de los personajes adultos más icónicos de la saga.

El nuevo Dumbledore será John Lithgow, un actor con galones televisivos gracias a series como “The Crown”, donde ya demostró su habilidad para navegar entre la solemnidad y la ternura. Janet McTeer, de “Kaos” y con presencia escénica contundente, se encargará de resucitar a Minerva McGonagall, mientras que Paapa Essiedu, brillante en “Podría destruirte”, se atreve con la figura siempre controvertida de Severus Snape. Para el papel de Hagrid, HBO ha confiado en Nick Frost, conocido por su vena cómica pero también capaz de aportar calidez y humanidad. Todos ellos tendrán un papel recurrente en la serie.

Completan esta primera tanda de confirmaciones Luke Thallon como Quirinus Quirrell y Paul Whitehouse como Argus Filch. Ambos tendrán menos presencia, pero su incorporación marca el tono de esta nueva Hogwarts: una combinación de experiencia, versatilidad y riesgo interpretativo.

a noticia llega tras meses de especulación y algún que otro nombre filtrado que ahora se confirma. La dupla creativa al frente del proyecto —Francesca Gardiner como showrunner y Mark Mylod como director— ha afirmado estar “encantada con un reparto tan extraordinario”, y promete “nueva vida para personajes muy queridos”.

La elección del elenco adulto tiene una doble lectura. Por un lado, busca distanciarse lo suficiente del imaginario visual de las películas sin alienar al público nostálgico. Por otro, pretende aportar una mirada distinta a figuras ya inmortalizadas por gigantes como Alan Rickman, Maggie Smith o Robbie Coltrane. El peso simbólico de suceder a actores tan venerados es evidente, pero hay margen para matices nuevos, enfoques más detallados y un desarrollo más largo que el que permitía el cine.

¿Y el trío protagonista? De momento, HBO se guarda ese as bajo la manga. La elección de los nuevos Harry, Hermione y Ron será sin duda el anuncio más comentado y analizado del proceso. Lo lógico es que la cadena quiera hacer ese movimiento con la serie ya en marcha, cuando el foco mediático se pueda sostener sobre algo más que una foto de casting.

Con rodaje previsto para el verano, el estreno aún queda lejos. Se maneja una ventana entre finales de 2026 y principios de 2027. Aun así, Max ya ha declarado que esta será una adaptación “fiel y ambiciosa”, con la intención de desarrollar la historia a lo largo de una década. Cada temporada cubrirá un libro, lo que permitirá mayor profundidad en personajes secundarios, subtramas escolares y todo ese ecosistema mágico que muchas veces el cine tuvo que recortar por falta de tiempo.

El enfoque de Max, además, apunta a consolidar una nueva generación de fans sin perder de vista al público original. No habrá cameos ni guiños nostálgicos gratuitos: esto es una nueva interpretación, no un apéndice de las películas. No se busca borrar el pasado, sino reinterpretarlo para una televisión que ya no es la de los 2000.

Con esta apuesta, HBO entra en terreno de riesgo alto y recompensa potencialmente épica. Porque si algo tiene “Harry Potter”, más allá de sus polémicas extratextuales, es una mitología inagotable. Si consiguen hacer convivir lo nuevo con lo conocido, sin caer en la copia ni en la ruptura gratuita, la saga podría vivir una segunda vida igual de poderosa que la primera.