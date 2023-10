‘The Walking Dead’ ya tiene fecha de estreno para el spin off de Rick y Michonne y trae de vuelta a Carol en ‘Daryl Dixon’

La New York Comic-Con trae buenísimas noticias para aquellos fieles seguidores de la ficción de zombies ‘The Walking Dead’. Tras el spin off de ‘Daryl Dixon’ y ‘Dead City’, la nueva serie basada en Rick y Michonne ya tiene fecha de estreno. Bajo el nombre de ‘The Ones Who Live’. Tras las aventuras de Maggie y Negan, para ser seguidas por Daryl ahora le toca el turno a los dos grandes protagonistas de la saga. Tanto Danai Gurira como Andrew Lincoln, quienes dan vida a Michonne y Rick, volverán a explorar el mundo arrasado por los caminantes y por aquellos supervivientes cuya codicia les invade.

La fecha para que esta nueva, y deseada, ficción llegue a AMC y AMC+ apunta al mes de febrero de 2024. El evento neoyorquino ha ofrecido el primer tráiler para alimentar la curiosidad de sus fans. Además de contar con la pareja de actores otros nombres se suman al reparto como Matt Jeffries, Pollyanna McIntosh, Lesley-Ann Brandt y Terry O’Quinn.

A finales de julio AMC alegraba a aquellos seguidores de este universo con la renovación de ‘Dead City’ y ‘Daryl Dixon’. En este último spin off, desde que saliera a la luz, hay quienes mostraron su malestar por la ausencia de la actriz Melissa McBride, quien interpreta a Carol. Aunque en un primer momento McBride confirma que no iba a ser partícipe de este proyecto al final todo ha dado un giro de 180 grados permitiendo saber que Carol vuelve a acompañar al motero llegando incluso a subtitular en su siguiente temporada una parte bajo el nombre ‘The book of Carol’ (‘El libro de Carol’).

De momento habrá que esperar a que saquen otro tráiler donde se pueda ver, todavía más, a la actriz buscando a su compañero y confirmando así lo que su personaje le dijo a Daryl antes de marchar a tierras europeas ‘’estar con él desde el principio’’.